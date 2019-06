-Det blir rett og slett et jævlig dyrt cruise

Vi har bare kjent servitøren på restauranten i noen sekunder når vi oppdager at han også jobber som lærer og som brannmann i Vardø.

Det fins ulike kulturer i Norge. Det er den stille og beskjedne typen. Det er en kar som nærmest viskende stiler seg i midten for på ingen måte å skille seg ut, og som lett begynner å fryse langt inn i selvfølelsen hvis man snakker til ham eller det snør eller blåser litt.

Særlig når du kommer lengst nord i landet finner du en helt annen kar. Det er en som aldri går tom for underholdning, for han byr på seg selv, og den smule sjenanse som måtte oppstå i ung alder blir raskt avvist som en biologisk misforståelser, og slik oppstår den selvfølgelige væremåten som vi møter på første forsøk ved restaurantbordet i Vardø.

Servitøren åpner samtalen med å forklare at han bare er ekstrahjelp, men at dette måltidet likevel kommer til å bli et av de aller beste, og at det bare er å begynne å glede seg til opplevelsen. Siden jeg er en spørrende fyr finner jeg ut at mannen også jobber som lærer og som brannmann.

Servitøren fortelle nå om en samtale han hadde med kona i vinter. Den gikk slik:

- Jeg har meldt meg på et seminar i Oslo om tre uker, sa mannen.

- Du tuller nå, sa kona.

- Nei, jeg skal på seminar.

- Nå kødder du?

- Nei.

-Det er den helgen jeg fyller 50 år.

Samtalen er sterkt forkortet. Jeg har dessuten utelatt de gloser som vanligvis og helt naturlig pleier å varme øregangene i nord.

Siden mannen jobber for tre og ikke er vant til å spare seg, forteller han nå at han og kona skal på et cruise i Middelhavet i sommer. Det dreier seg ikke om et hvilket som helst cruise. Det er rett og slett et "jævlig dyrt cruise". Det har kona bestemt.

Mens servitøren står ved bordet vårt og forteller om dette så strekker han plutselig hals for å se ut av vinduet. Vi har vindusbord på restauranten og det lar seg gjøre å følge med på det som skjer i fjæra utenfor. Restauranten ligger bare noen meter fra havna i Vardø. Det er langgrunt og fjæra strekker seg kanskje 50 meter utover.

- Hva ser du etter, spør jeg.

- Jeg må bare være litt på vakt for ungene mine og se om de løper ulovlig i fjæra, svarer servitøren.