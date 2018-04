– Frp vil ha kasino på travbanen

Reglene for pokerspill og proffboksing er myket opp. Lakrispipene er blitt synlige og Segway tillatt. Nå vil Frp åpne opp for kasinodrift på norske travbaner.

– Nordmenn er storforbrukere av de utenlandske kasinotilbudene som finnes på internett. Norsk Tipping har ikke et interessant nok tilbud, og store pengesummer finner veien ut av landet, framholder Oslo Frp i et resolusjonsforslag som skal opp for landsmøtet i slutten av april.

Landsstyret anbefaler forslaget, noe som gjør det svært sannsynlig at det vil bli vedtatt. Begrunnelsen fra forslagsstillerne er at kasinodrift i regulerte former vil føre til at penger det spilles for, beholdes i Norge og kan komme folk flest til gode.

Ser mot Sverige

Kasinodrift er tillatt i Sverige, Danmark og Finland så vel som i Tyskland. Ifølge Oslo Frp har statseide Svenska Spel fire kasinoer som til sammen leverer årlige overskudd på inntil 1 milliard svenske kroner til staten hvert år.

– I Norge kunne Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto stått for driften, foreslår fylkeslaget.

Også når det gjelder hvor en regulert og lovlig kasinovirksomhet kan finne sted, har Oslo Frp klare tanker om:

– Det vil være fornuftig å se til landets travbaner, hvor det er store bygningsmasser og publikumsarealer tilgjengelig, som i dag er svært lite brukt utover selve løpsdagene. Travanlegg med god beliggenhet og høyt publikumsgrunnlag, som for eksempel Bjerkebanen i Oslo, har allerede et etablert miljø for sport og spill samt høy administrativ kompetanse på området, poengterer forslagsstillerne.

Rikstoto positiv

Administrerende direktør Harald Dørum i Norsk Rikstoto er positiv til Frp-forslaget.

– Det er trav- og galoppsporten som eier anleggene, men Rikstoto er positiv. Det er mye ledig kapasitet på anleggene i dag, og kompetansen som må til for å drive en eventuell kasinovirksomhet, er godt ivaretatt, sier han.

– Kombinasjonen av kasino og hestesport er heller ikke ukjent. I USA er slike såkalte racinoer ganske utbredt, tilføyer Dørum.

Generalsekretær Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap (DNT) er heller ikke avvisende til Frp-forslaget.

– Under gitte forutsetninger vil DNT kunne stille anlegg på travbaner til rådighet for kasinovirksomhet, dersom myndighetene tillater slikt spill. Forutsetningen er at dette bidrar positivt til finansieringen av sporten og ellers allmennyttige formål, og skjer under godt regulerte forhold, sier han til NTB.

Advarer

Rusfeltets samarbeidsorgan Actis arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Generalsekretær Per Gunnar Dahl har lite til overs for forslaget fra Oslo Frp. Han viser til at mer enn 120.000 nordmenn sliter med spillavhengighet.

– Å tilrettelegge for en ny spillarena virker veldig lite gjennomtenkt når vi vet at kasino er et type spill som er avhengighetsskapende. Blant dem som ringte til Hjelpelinjen i fjor, oppga 40 prosent at nettkasino var deres hovedproblemspill, sier han til NTB.

Dahl er redd signaleffekten ved å åpne for fysisk kasinodrift.

– En normalisering av kasino vil gi økt aksept, noe som kan åpne for mer spilling også digitalt. Hvis Frp er bekymret for at pengene forsvinner ut av landet, bør partiet heller se på tiltak som kan hindre spilling på utenlandske aktører, sier Actis-sjefen.

Han mener Frp i stedet bør ta til orde for en strengere håndheving av reklameforbudet for utenlandske spillselskaper og blokkering av nettsteder som tilbyr ulovlige pengespill.

(©NTB)

