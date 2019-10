Jeg skriver ikke dette for å få sympati eller å klage, men fordi det er en del av virkeligheten som forsvarer og samfunnsdebattant.

Av Cecilia Dinardi, advokat og partner ved Advokatfirmaet Elden DA.

«Jeg så deg på tv i går, fy faen for et jævla fittetryne du er!» Ordene ble ropt meg rett i fjeset, midt på gaten, midt på dagen i dag. En voksen mann, en fremmed som var uenig i uttalelsene mine til NRK og Aftenposten om ungdomskriminalitet.

Han kan stille seg i kø. Jeg har også fått en rekke e-poster, meldinger og et par svært uhyggelige telefoner fra enkeltpersoner som var tydelig misfornøyde. Jeg ble beskyldt for å være anarkist, en fare for samfunnet og å ville at farlige barn skal gå rundt i gatene og påføre andre skade og død. Og så videre.

Alt mens jeg var utenbys og bistod ungdommer som har det vanskelig.

Jeg sitter i et bortgjemt hjørne av flyplassen og skriver dette. Det er sen kveld, jeg er omsider ferdig med jobb og nå som ingen kan se meg lenger, kommer tårene.

Jeg skriver det ikke for å få sympati eller å klage. Jeg skriver det fordi det er en del av virkeligheten som forsvarer og samfunnsdebattant. Og fordi jeg ønsker å bidra med mer kunnskap. Denne debatten er for viktig til å la være. Det viser hver en e-post, telefon og tilrop. Så lytt nøye:

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil fremme et forslag som innebærer at det skal være lavere terskel for å låse inn kriminell ungdom mellom 16-18 med tvang/ungdomsfengsel: «De får alt det de trenger i et moderne samfunn, likevel oppfører de seg på en slik måte. Det må rett og slett få en konsekvens for dem.»

Kallmyrs partikollega, Himanshu Gulati, foreslår i tillegg å straffe foreldrene ved å frata dem offentlige ytelser- som barnetrygden, dersom mindreårige barn blir tatt for kriminalitet.

Les også 16 personer pågrepet etter voldshendelser i Oslo - justisministeren frykter smitteeffekt

Gulatis forslag fremstår lite gjennomtenkt. Jeg lurer på om han seriøst kan mene dette. Dette er i realiteten en direkte økonomisk sanksjon mot barna og med den følgen at de forholdene i familien som fra før var vanskelig, blir vanskeligere.

Men tilbake til Kallmyrs forslag: Justisministeren er ganske vag og det er vanskelig å forstå hva han egentlig ser for seg. Han vil øke bruken av fengsel for unge, låse dem inn, men samtidig legge til rette for rehabilitering.

Jeg kritiserte ham i går for forslag som i liten grad støttes av forskning og faglige vurderinger, også i relasjon til det juridiske landskapet vi i dag har. Dette står jeg ved. Når han kommer med så inngripende forslag, bør han være mer konkret om hvordan han ser for seg dette og ikke minst hvilke lovendringer han vil ha.

Vår tradisjon og utvikling innen ungdomsstrafferettspleien er ikke i tråd med hans tenkning. Hver sak må behandles individuelt og er ikke noe han kan gripe inn på enkeltsaksnivå. Valg av straffereaksjon innen strafferetten beror på en kompleks vurdering og rammen for dette er lovregulert slik at domstolene innenfor gitte rammer også er gitt en skjønnsnorm.

Siden 2010 har vi hatt en betydelig nedgang i antallet barn idømt fengselsstraff og det går fortsatt i samme retning. Ungdomsstraff, som ble innført nettopp for å redusere bruk av fengsel, ble innført i 2014.

Det vedvarende fokuset på at barn ikke bør idømmes fengselsstraff ser ut til å ha hatt betydning for omfanget av barn som idømmes fengselsstraff.

Foreløpig kan en i hvert fall ikke se en tendens til at flere barn blir idømt fengselsstraff, ut fra den foreliggende statistikken. I stedet har antallet barn idømt fengsel som tidligere vist blitt betydelig redusert også etter opprettelsen av ungdomsfengsel. En utvikling i riktig retning.

Vår barnevernrettssystem har lovhjemler til å kunne plassere ungdom uten eget samtykke dersom vilkårene for det er tilstede (barnevernloven § 4-24, 4-25/4-6).

Likevel snakker Kallmyr nærmest entydig om at han mener ungdommer i større grad må låses inne og fengsles. Mener han dagens lovhjemler ikke er gode nok? Mener han det i relasjon til fengsling innen strafferetten, tvangsplassering etter barnevernretten, eller begge deler?

Justisminister, er målet å gjøre samfunnet mer sikkert eller å få ungdommene mer straffet?

Les også Krevde svar om bilbranner fra justisministeren

Dette er hva du kan oppnå med det siste:

Det er bred forskningsmessig støtte for at fengselsstraff eller frihetsberøvelse ikke har en avskrekkende virkning ovenfor unge lovbrytere og at det i stedet kan bidra til økt risiko for tilbakefall av kriminalitet (Løsel 2012 s 989-990, Corrado mfl 2006, særlig s 545-559).

Når barnet idømmes en frihetsberøvende reaksjon fratas barnet muligheten til å lære seg positiv eller såkalt prososial atferd i frihet. Sjansen for at barnet skal «vokse av seg» atferdsproblemene reduseres. I en rutinepreget anstalt med omfattende sikkerhetsregime vil barnet ikke bli forberedt på de utfordringene det møter når det skal ut i den virkelige verden.

Barn som er berøvet friheten er ofte utsatt for psykiske problemer, misbruk, sosial isolasjon, i tillegg til at mange misbruker rusmidler (Lambie, Ian; Randell, Isabel, «The impact of incarceration on juvenile offenders», Clinical Psychology Review, 2013 nr.33, (3) s. 448-459).

Les også Flere personer angrep gatekjøkken

Tårene er tørket for lengst, juristkappen er tilbake. For dette er det du må vite, justisminister:

I arbeidet med å finne hvilke type straffereaksjoner som virker, er det først og fremst barnets «needs» og ikke «deeds» som bør være førende.

Det bør reageres mot handlinger på grunnlag av hva som er barnets behov og ut fra hva som vil være til barnets beste.

Vi må satse på reaksjonsformer som kan gi positive resultater og som er særlig egnet til å forebygge tilbakefall av kriminalitet blant unge. Forskning viser ikke til frihetsberøvelse, men til grunnleggende opplæring og yrkesopplæring, kognitiv atferdsterapi, terapeutiske samfunn, miljøterapi, multisystemisk terapi, familiebaserte program, mentorprogram og reaksjoner basert på restorative justice (Læsel 2012 s 991-995).