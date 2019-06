– Har ventet på at flere sider av Tolga-saken kommer fram

– Det er en del informasjon lokalt som har gått under radaren om hva som har skjedd sier Rigmor (72) og Idar (74) Tollan.

De er blant mange i Tolga som hele tiden har ment at Tolga-saken har flere sider enn det som ble presentert i media høsten 2018..

–Det viktigste er at pressen må være forsiktig med å slå opp sensasjoner for å være først på banen. Det er en del informasjon lokalt som har gått under radaren om hva som har skjedd, fortsetter Rigmor.

Det er hun som for det meste fører ordet på vegne av ekteparet, mens Idar samtykker stilltiende.

Begge to har ventet på at Tolga-saken vil få en videre oppfølging, etter at VG i fjor høst skrev om hvordan de tre brødrene Holøyen feilaktig ble satt under vergemål.

–Da saken først ble slått stort opp gjorde ordfører Ragnhild Aashaug klokt i ikke å fortelle om detaljer i den pågående saken før den var ferdig utredet. At en ordfører i en liten lokal kommune hadde ryggrad til det står det stor respekt av. Derimot var statsminister raskt på plass med en unnskyldning overfor de tre guttene, uten å kjenne til saken i det hele tatt. Både VG og statsminister Solberg har tabbet seg skikkelig ut, mener Rigmor.

Hun er svært spent på om både avisen og statsminister Erna Solberg gjør seg noen tanker og vurderinger om å komme med en uforbeholden unnskyldning overfor Tolga kommune.

–Erna Solberg har vært en del av hylekoret mot Tolga kommune. Jeg håper at når saken nå ruller videre ikke blir like sensasjonspregede oppslag i media, legger hun til.

Rigmor og Idar understreker at de foreløpig ikke har noen forutsetninger for å vite om de grove anklagene mot moren i Tolga-saken stemmer eller ikke. Det er noe de sakkyndige i saken må finne ut av, fastslår de.

–Den holdningen som raskt kom fram har fått styre den videre saksgangen. Etter det synes vi ikke at pressen har noe med en sånn sak å gjøre. Den får gå sin gang til det hele er avsluttet. Da er det på tide å referere en eventuell dom saklig slik pressen pleier å gjøre, mener Rigmor og Idar Tollan.