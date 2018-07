Dette veiskiltet vekker oppsikt i Oslo.

Nederst på Grünerløkka i Oslo har et veiskilt fått en litt uvanlig plassering. Skiltet som viser innkjøring forbudt er nemlig montert mye lavere enn det som kanskje er vanlig for et skilt.

Faktisk så er skiltkanten så langt nede at det nesten treffer asfalten. Skiltet står plassert i krysset mellom Markveien og Leirfallsgata.

Trygg Trafikk spør om skiltet er en aprilspøk.

– Dette kan hindre fotgjengere og handikappede å ferdes på fortauet. Skiltet kan ikke plasseres slik det er gjort, sier pressetalsmann Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk til Nettavisen.

– Skiltet er underlig plassert. For syklister kan det oppstår en uheldig situasjon. Dette er ikke et sted man forventer å møte et skilt, fortsetter han.

Det noe uvanlige skiltet vekker oppmerksomhet. Mange forbipasserende stusser og smiler når de ser skiltet.

– Jeg synes dette var en litt morsom greie. Det er første gang jeg ser et trafikkskilt stå så nærme bakken. Man blir tydelig gjort oppmerksom på at dette er en enveiskjørt gate, sier Gisle Mertom og ler til Nettavisen.

Han er ikke alene om å synes skiltet er montert en smule lavt.

– Hva er meningen med å plassere skiltet på bakkenivå? Jeg tipper hunder kommer til å elske skiltet. Det blir sikkert mange tisseflekker rundt det på bakken, sier Martina til Nettavisen.

Hun ønsker ikke etternavnet sitt på trykk.

– Kanskje skiltet er montert for barn, eller veldig-veldig små mennesker, fortsetter hun.

Skiltet ble først omtalt av Facebook-gruppen «Ja til bilen i Oslo».

En av de mange forbipasserende var komiker Are Kalvø. Han ønsket ikke å stoppe for Nettavisens journalist, men kunne ikke annet enn å ta til latteren da han så det noe finurlige skiltet.

BLIKKFANG: Daniel Alterskjær er en av mange som også påpeker at plasseringen av skiltet er feil. På den andre siden er skiltet montert i vanlig høyde på husfasaden.



Mange Nettavisen snakker med mener skiltet også kan være trafikkfarlig for folk som ferdes i gaten.

– Det ser litt malplassert ut, sier Daniel Alterskjær før han må haster videre.

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten kan ikke kommentere saken da han er på ferie, men opplyser at det er kommunen som har ansvaret for skilting i Oslo.

