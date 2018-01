– Jeg varslet Siv om Leirstein-saken

- Mange har hørt og mange har sett, sier tidligere Frp-politiker til Nettavisen om sex-meldingene fra Ulf Leirstein.

Frps tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn sier han varslet Siv Jensen om Ulf Leirsteins SMS'er der han foreslo sex med unge partifeller allerede i 2012, melder NRK.

Siv beklager

– Beklageligvis husker ikke jeg samtalen Gåsvatn oppgir å ha hatt med meg. Denne saken viser at rutinene våre sviktet. Jeg beklager det på vegne av Fremskrittspartiet, sier Jensen til Nettavisen.

Hun legger til at:

- Det er mitt ansvar at våre rutiner fungerer, og vi må bli bedre på dette. Sentralstyret vil diskutere dette og jeg har allerede bedt om at dette blir tatt opp i våre lokal- og fylkeslag, slik at hele organisasjonen blir bedre på håndteringen av slike saker. Alle våre tillitsvalgte skal jobbe for at Frp og FpU skal være et trygt sted å drive politikk.

- Siv Jensen sier hun ikke kan huske en slik samtale. Hva vil du si til det?

- Det synes jeg er rart, sier Gåsvatn i en kommentar til Nettavisen.

- Hvem varslet du?

Frps tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn sier han varslet Siv Jensen om Ulf Leirstein i 2012.

- Jeg varslet partiledelsen ved nestleder Per Arne Olsen og partileder Siv Jensen, som henviste meg til daværende generalsekretær Finn Erik Holm, som avviste det hele som et ledd i en maktkamp mellom oss, sier Gåsvatn videre til Nettavisen.

Ifølge Gåsvatn, ville verken Jensen eller Holm se SMS-ene. Han sier til Nettavisen at han opplevde dette veldig belastende.

Leirstein og Gåsvatn knivet om å vinne Østfold-nominasjonen, som Gåsvatn tapte i november 2012.

- Hva gjorde du videre med saken?

- Jeg gjorde ikke noe mer fordi jeg hadde fulgt opp flere spor vis-a-vis ledelsen som de ikke tok tak i. Jeg følte jeg hadde gjort mitt ved å varsle tjenestevei.

- Hvorfor varslet du ikke politiet?

- Jeg vurderte å gå til politiet, men lot det være fordi jeg fryktet saken villle bli henlagt fordi det ikke var bevis nok.

- Mange har hørt og mange har sett

Gåsvatn satt på Stortinget til 2013, og er ikke lenger medlem av Frp.

- Når snakket du med Leirstein sist?

- Jeg har knapt snakket med ham 10. mai 2012. Jeg er helt ferdig med saken og synes det er bra at dette kommer for en dag, for slik ukultur skal vi ikke ha noe av.

- Hvor mange har visst om SMS-ene?

- Det er mange, både på Stortinget og i fylkespartiet. Mange har hørt, og mange har sett, ifølge Gåsvatn.

- Jeg har gjort mitt ved å varsle

- Hvordan forklarer du denne fortielsen?

- Jeg vil ikke begi meg ut på det. Jeg har gjort mitt ved å varsle, så får andre se på hvilke motiver andre måtte ha hatt, sier Gåsvatn.

Nettavisen har vært i kontakt med informasjonsleder i Frp, Kristian P. Larsson.

Nettavisen har vært i kontakt med Siv Jensens, statssekretær Petter Kvinge Tvedt, som sier han kommer tilbake til oss.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Per Arne Olsen, som nå er fylkesmann i Vestfold.

Nettavisen har også forsøkt å få en kommentar fra Finn Egil Holm til denne saken.

