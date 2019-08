- Kan vi få ta på den?

Guttene er 10 år gamle og har nettopp vært utsatt for en sørgelig ulykke, i det jeg kommer gående langs en gangvei i Sandvika.

Det er søndag ettermiddag. De tre guttene har vært på Kalvøya og badet, og er på vei hjem på gangstien langs Sandvikselva opp mot Bjørnegårdsvingen. To av guttene sykler, mens en kjører enhjuling. En enhjuling er en elektrisk oppladbar mulighet for egoet ditt som koster mellom tre og fire tusen kroner. Det er et kjøretøy med kun ett hjul og ingenting å holde seg fast i. De fleste trenger jo det. Noe å holde seg i fast i. I alle fall i starten av livet. Og når man ikke har noe å holde seg i kan det går riktig gale. Heng med.

Før jeg går videre i denne historien er det viktig å fortelle at det plaskregnet på Østlandet på lørdag. Det høljet ned. Nå høres jo ikke det ut som en særlig viktig opplysning. Men i mitt tilfelle er det av aller største betydning. Det betyr nemlig at elvene rundt Oslo, som til vanlig ikke er noe å snakke om, plutselig flommer og blir helt fantastiske. For sportsfiske. Jeg tilbragte derfor det meste av søndagen på jakt etter laks eller ørret i Sandvikselva.

Jeg har nettopp fått en ørret på litt over kiloen og er i meget godt humør. Jeg går nedover og treffer de tre småguttene. De har forskjellige etnisk bakgrunn og er samlet i et kameratskap som nå står og stirrer betuttet ned i elven. Dette skjer på et sted hvor strømmen er stri og vannet dypt.

-Det har skjedd en ulykke. Jeg kom kjørende på enhjulingen, men så mistet jeg plutselig balansen og falt, og da kjørte enhjulingen videre uten meg. Den raste rett ut i elven. Tror du at du kan prøve å fiske den opp igjen med stangen din, sier en av guttene.

- Nei, det er nok helt umulig, men dere kan kanskje prøve å lete etter den når flommen er over og elven igjen blir liten. Men jeg er redd det elektriske blir ødelagt av å ligge på bunnen av elva.

- Jeg skal spørre faren min om han har forsikring, sier gutten. Nå blir guttene veldig interessert i utstyret jeg bruker til å fiske med.

- Har du fått noe fisk?

- Ja, jeg fikk nettopp en ørret på litt over en kilo.

- Wow. Kan vi få se på den?

Jeg åpner fiskeveska og haler frem fisken.

- Kan vi få ta på den?

- Klart det.

- En av gutten tar nå tak i ørretens hale og klemmer forsiktig.

- Hva er den største fisken du har fått noen gang?

- Jeg har fått en laks på 12,5 kilo.

- Hvor mange fisk har du fått på en gang?

- Det varierer etter hva du fisker etter. Hvis du fisker for eksempel makrell kan det være lett å få 50 stykker. Det kan dere prøve i Oslofjorden. Det er skikkelig mye makrell i fjorden nå.

- Du, jeg har lurt på hvordan gjellene hos fisken fungerer?

- Det er samme som når du puster inn luft. I lungene dine blir oksygenet fanget opp og fraktet videre rundt i kroppen med blodet, mens karbondioksid blir skilt ut og det puster du ut igjen. Fisken gjør det samme ved hjelp av gjellene sine.

- Fins det hai i Norge?

-Den største haien heter håkjerring, blir mange hundre kilo, er nesten blind, lever på store dyp og er ikke farlig for mennesker.

-Du, da vi var på Kalvøya, prøvde jeg å hoppe fra tiern og landet skjevt, og nå har jeg vondt i brystet. Når tror du at det går over?

- I morgen er det sikkert mye bedre.

- Kan vi sitte og se på, mens du fisker?

- Det er klart at dere kan.

- Supert!