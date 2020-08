- Korona-kriminalitet skal straffes

Som med all annen arbeidslivskriminalitet har vi nulltoleranse for svindel av fellesskapets midler.

Av Torbjørn Røe Isaksen (H), arbeids- og sosialminister

Misbruk av de generøse krisepakkene i kjølvannet av korona skal avdekkes, etterforskes og straffes.

Pandemien, og den økonomiske krisen som fulgte, førte til den største arbeidsledigheten siden 1930-tallet. Bedrifter som ellers var sunne og likvide stod plutselig i fare for å måtte stenge dørene for godt.

Noen råtne epler

Det skulle bare mangle at fellesskapet ikke stilte opp. Vi må gjøre alt vi kan for å sikre jobber, bedrifter og velferd. De aller fleste er ærlige folk som har et legitimt behov for den støtten disse tiltakene gir. Likevel er det noen som ønsker å utnytte krisen til sin egen økonomiske profitt.

Tirsdag kunne vi lese i VG at Nav Kontroll den siste tiden har anmeldt minst fem bedrifter for utstrakt misbruk av lønnskompensasjonen, og anslår at det er snakk om misbruk av opptil flere titalls millioner kroner. Nav kaller bedrageriene for systematiske og organiserte, og sier at de ser en sammenheng mellom flere av sakene.

Kynisme satt i system

Arbeidskriminalitet er en kynisk utnyttelse av sårbare mennesker og fellesskapets midler. Det er ekstra kynisk nå som over 200.000 nordmenn står uten jobb, og ærlige og redelige bedriftseiere står i fare for å miste sine livsverk og sparepenger.

Regjeringen har de siste årene brukt enorme ressurser og summer for å jage kriminelle ut av det norske arbeidslivet. Også de som misbruker de generøse krisepakkene vil bli straffet.

Bedriftene som plutselig måtte stenge dørene trengte penger og likviditet raskt. Et byråkratisk kontrollregime ville ført til unødvendige konkurser og arbeidsplasser som gikk tapt for godt. Derfor var mye basert på tillit - i første omgang.

- Vi er ikke naive

Det betyr ikke at regjeringen er naive. Skurkene i arbeidslivet er kreative, og vil alltid prøve å lure systemet. Ronald Reagan har et godt poeng i «trust, but verify». Heldigvis har vi svært kompetente folk i Økokrim, Nav Kontroll og i Skatteetaten som alle vil gjøre sitt for å avdekke juks, kriminalitet og svindel.

For la det være helt klart: Regjeringen har nulltoleranse for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å utnytte denne krisen. Misbruk av generøse tiltakspakker skal avdekkes, etterforskes og straffes.