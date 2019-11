– Nav-ledere vitser om trygdemottakere

Jo Jenseg, LO-leder i Stavanger og Nav-ansatt gjennom 30 år, mener at ledelsens holdninger til trygdemottakere som mulige unnasluntrere har lagt grunnlaget for Nav-skandalen.

HR-direktør Gunhild Løkkevol avviser at det er en ukultur i ledelsen, skriver Stavanger Aftenblad (krever abonnement) torsdag.

Jo Jenseg mener at det var i 2009 han hørte vitsen første gang. Alle ansatte i Nav i Rogaland var samlet i Atlantic Hall, og en fra ledelsen nasjonalt sto på scenen og slo en vits. Den handlet om Jesus som kom tilbake til jorden for å helbrede folk. En nordlending avslo tilbudet fra Jesus om å bli frisk, for da ville han miste trygden sin.

Malplassert vitsing

Flere andre Nav-ledere skal ifølge Jenseg ha fortalt den samme vitsen på lignende arrangementer.

– En ting er å fortelle slike vitser på et nachspiel, men på samlinger for Nav-ansatte blir det malplassert. Vitsens budskap er at trygdemottakere helst vil beholde plagene sine, at de aller helst ønsker å få trygd enn å jobbe. Jeg opplever at et flertall av Nav-ansatte ikke har slike holdninger, men dem som har det, får med dette støtte fra øverste hold i etaten. Jeg påstår ikke at hele ledelsen i Nav er gjennomsyret av slike holdninger, men det er den holdningen som virker å være sterkest, og som blir signalisert nedover i systemet, sier Jenseg til Aftenbladet.

- Kjenner ikke igjen

På spørsmål om Jensegs uttalelser medfører riktighet gir HR-direktør i Nav Rogaland Gunhild Løkkevol følgende svar til Aftenbladet:

– Når det gjelder beskrivelsen av Nav, tegner Jenseg et bilde av en ukultur jeg ikke kjenner igjen og som ikke har kommet fram i møter med det sentrale arbeidsmiljøutvalget. Hvis disse alvorlige påstandene er gjengs oppfatning også blant hans kolleger, bør han som hovedverneombud i Rogaland sørge for at arbeidsmiljøutvalget bringer dette videre.

