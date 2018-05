– Nord-Korea har begynt å ødelegge atomanlegg

Satellittbilder viser at Nord-Korea har begynt å ødelegge sitt anlegg for testing av atomvåpen, ifølge et nettsted som følger utviklingen i landet.

Tidligere har det nordkoreanske regimet varslet at testanlegget Punggye-ri skal ødelegges fullstendig under en seremoni senere denne måneden hvor utenlandske medier er invitert.

Dette er et ledd i tilnærmingen mellom Nord-Korea og Sør-Korea og USA, i forkant av toppmøtet mellom den nordkoreanske lederen Kim Jong-un og Donald Trump. Skeptikere har imidlertid stilt spørsmål ved åpenheten rundt prosessen hvor testanlegget ødelegges.

Tirsdag meldte nettstedet 38 North, som følger situasjonen i Nord-Korea, at arbeidet med å avvikle Punggye-ri har begynt. Satellittbilder viser at flere bygninger er jevnet med jorden, og jernbaneskinner er fjernet.

Ingen tunnelåpninger skal så langt være permanent stengt, og flere bygninger står fortsatt. 38 North skriver at disse trolig vil bli ødelagt når de utenlandske journalistene besøker stedet.

