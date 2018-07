– Næringslivstopp kjøpte sexbilder av 15-åring

Skal ha betalt 20.000 kroner for bilder og filmer.

(Bergensavisen): 46-åringen er tiltalt for både å ha kjøpt seksualiserte bilder av en 15-åring, og for å ha betalt for sex med en 17 år gammel jente.

Betalte 20.000

I løpet av første halvdel av 2015 skal mannen flere ganger ha bedt den da 15 år gamle jenten ta seksualiserte bilder og video av seg selv med mobiltelefonen eller webkamera på pcen.

Mot 20.000 kroner fikk han henne til å sende bildene til seg, ifølge påtalemyndigheten.

Bildene og videoene skal han så ha oppbevart hjemme.

Ifølge NRK innrømmer mannen å ha kjøpt fire bilder for 5000 kroner stykket.

– Dette var en engangshendelse for ham, sier forsvarer Stian Smidesang til NRK.

Millionselskap

I samme tidsperiode skal han også ha tilbudt alkohol og tobakk i bytte for sex med en da 17 år gammel jente.

Mannen er medeier og styremedlem i et suksessrikt selskap med inntekter på 129 millioner kroner i 2017.

Saken mot ham kommer opp for Bergen tingrett i midten av november.

