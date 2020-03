– Pynten må bort for at hendene skal være så rene som mulige

Å fjerne ringer, klokker og lignende er vanlige smittevernprosedyre i helsetjenesten. En sykepleier mener pynten må bort også hos oss andre.

Både giftering, klokke, lange negler og neglelakk må bort for at hendene skal være så rene som mulige for å forhindre koronasmitte.

Slike enkle tiltak forbedrer håndhygienen, men ikke alle later til å være klar over det, sier sykepleier Lill Nilsen i Moskenes kommune til NRK Nordland , og trekker fram statsminister Erna Solberg og helseminister Bernt Høie som eksempler:

– Erna har jo tolv smittekilder på fingrene selv om de er nyvasket: En diger klokke, giftering og neglelakk. Helseministeren har også en diger klokke. Hvordan vasker han seg? Tar han av seg klokka før han vasker hendene? spør Nilsen, som etterlyser et større fokus på at pynten må bort.

Det gjelder også neglelakk, som ikke bare skjuler skitten som samles under neglene:

– Lakken får mikroskopiske riper i seg som samler bakterier og virus som vi ikke ser. Alt på hendene våre vil bidra til å spre viruset videre. Håndspriten og håndvasken blir ikke så god som den kunne vært, sier hun til NRK.

