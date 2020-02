– Romney vil alltid være bitter for at han ikke ble president

Riksrettssaken er over, men det er trolig ikke kritikken mot Mitt Romney, som vendte sin egen president ryggen. Trump kaller ham Demokratenes hemmelige våpen.

Ord som «Sleip», «slu» og «snikende» over bilder av senator Mitt Romney starter en video president Donald Trump delte på Twitter et par timer etter at han ble frifunnet i riksrettssaken onsdag kveld.

Romney, som stemte for å felle Trump på det første tiltalepunktet om maktmisbruk, har fått sterke reaksjoner fra partifeller.

Etter alt og dømme kommer Romney til stå alene i stormen fra partifeller og Trumps allierte. Hvor lenge han må stå i den, vil være opp til Trump, skriver Washington Post.

For Trumps frifinnelse er bittersøt, skriver Politico , siden det kom en uvelkommen overraskelse fra siden.

Til Washington Post sier kilder i partiet og Trumps valgkampapparat at de håper han går videre i stedet for å engasjere seg i et oppgjør om Romney.

– Bitter

Donald Trumps sønn, Donald Jr., mener at den tidligere presidentkandidaten fra 2012 bør kastes ut av partiet.

– Mitt Romney vil alltid være bitter for at han aldri ble president. Han er for svak til å stå imot Demokratene, så han er en del av dem nå. Nå er han medlem av opposisjonen og bør utvises fra Det republikanske partiet, sier han i en uttalelse på Twitter.

Trump har varslet at han skal kommentere frifinnelsen i Senatet torsdag klokken 18 norsk tid. Fram til nå har han delt to videoer på Twitter hvor han i den ene kaller Romney for «Demokratenes hemmelige våpen» og framhever Romneys nederlag til Barack Obama i presidentvalgkampen i 2012.

President for alltid

I en annen video, med «I Dovregubbens hall» av Edvard Grieg som lydspor, antyder han at han vil sitte som president for alltid.

– Hadde den mislykkede presidentkandidaten Mitt Romney viet den samme energien og sinnet til å slå en vaklende Barack Obama som han på sin skinnhellige måte gjør mot meg, kunne han ha vunnet valget, skriver Trump på Twitter ved midnatt til onsdag.

– Bare presidentens politiske opponenter – alle demokrater og en mislykket republikansk presidentkandidat – stemte for riksrett, sier pressetalsperson ved Det hvite hus Stephanie Grisham, som jobbet for Romneys presidentkampanje i 2012.

Står på sitt

I et fire sider langt brev, som CNN har publisert, forklarer Romney hvorfor han mente Trump var skyldig i tiltalepunktet om maktmisbruk.

Senatoren fra Utah sier også i et intervju med Fox News at beslutningen om å stemme imot en president fra sitt eget parti var en av de vanskeligste beslutningene han har stått overfor.

– Jeg er klar over at det er folk i mitt parti som er svært uenige og som tar kraftig avstand fra min avgjørelse, sier den republikanske veteranen.

Romney understreker at han måtte stemme i overensstemmelse med sin samvittighet og sin mormonske tro.

– Som senator har jeg sverget en ed til Gud at jeg vil tjene rettferdigheten upartisk. Med min stemme viser jeg mine barn og deres barn at jeg gjorde min plikt etter beste evne, sier han.

Romney sier også at han er klar over at avgjørelsen hans vil få konsekvenser.

Står alene

I en analyse skriver CNNs Chris Cillizza at Romney etter alt å dømme kommer til å stå alene i bråket fra Trump og partifeller.

– Han visste hva hans stemme for å felle Trump ville bety, for ham, hans familie og hans politiske framtid. Men han gjorde det likevel, skriver han.

Washington Post skriver at det er svært usannsynlig at Det republikanske partiet kommer til å kaste ham ut. Men presidentens allierte kan presse på for en slik avgjørelse.

Men Romney har også fått støtte fra enkelte demokrater, blant dem Adam Schiff, som sier at Romney viser at man kan stå opp mot presidenten.

Senatets leder Mitch McConnell sier han er «overrasket og skuffet» over Romney, men understreker at Utah-republikaneren i stor grad støtter presidenten.

