– Rør fra Nettavisen-redaktør om norsk truecrime-serie

I motsetning til Nettavisens nyhetsredaktør Erik Stephansen mener vi at det har journalistisk verdi å undersøke et dødsfall omspunnet av konspirasjonsteorier, uansett hva konklusjonen blir.

Av Tommy Gulliksen, produsent Norsk Fjernsyn og Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør Discovery.

Dplay-serien «Mannen som falt» tar for seg dødsfallet til sivilingeniør Jan Wiborg i København i 1994 og flyplass-striden han var involvert i. Saken har vært gjenstand for flere dokumentarfilmer og bøker, den har vært gransket i en kommisjon og er en av landets mest utbredte konspirasjonsteorier.

I et innlegg på Nettavisen skriver nyhetsredaktør Erik Stephansen at serien aldri burde vært produsert eller sendt på TV, fordi serien ikke beviser at Jan Wiborg ble utsatt for noe kriminelt. Det er i seg selv en underlig slutning fra en erfaren journalist og redaktør. Problemet er også at Stephansen bygger sine vurderinger på en rekke feilaktige antakelser.

Vi velger å svare på de viktigste.

Stephansen mener åpenbart at et premiss for å lage en virkelighetskrim er at man beviser at det er begått en kriminell handling. Allerede her er vi grunnleggende uenige med Nettavisens nyhetsredaktør. Vi mener at sjangeren kan romme en undersøkelse av en gammel politisak.

Seriens formål har vært å undersøke hva som skjedde med Wiborg, om det var et selvmord, en ulykke eller et drap, som enkelte hevder. Vi hadde ikke en hypotese på forhånd som vi skulle bevise, men et åpent utgangspunkt og et ønske om å undersøke alle teorier knyttet til dødsfallet – og finne ut hvilke påstander som kan være sannsynlige og hvilke som ikke holder mål.

Det er nesten ingen virkelighetskrimserier som oppklarer saker fullt ut. Det er jakten på ny informasjon publikum tas med på, og i motsetningen til i nyhetsjournalistikken, starter man ikke med nyhetspoenget først, man inkluderer seeren mens man utforsker ulike historielinjer. Noen teorier vil på et tidspunkt bli midlertidig forlatt, for så å dukke opp senere. Blindspor tas med. Sjangeren krever dramaturgiske virkemidler og en viss oppbygning for å fungere. Vi registrerer at Stephansen ikke liker dette. Det er en ærlig sak.

Men mener Nettavisens nyhetsredaktøren virkelig at det ikke har noen journalistisk verdi å belyse en kjent sak det er sådd tvil rundt, og forsøke å finne ut mer om bakgrunnen og grunnlaget for spekulasjonene? Vi har litt vanskelig for å tro det.

«Det denne serien viser, er at Jan Wiborg mest sannsynlig døde i en ulykke», skriver Stephansen i sitt innlegg. Det var kanskje ikke dette Stephansen ønsket seg. Men at han, basert på informasjon som fremkommer i serien, konkluderer på denne måten, er interessant i seg selv. Hensikten med virkelighetskrim-sjangeren er nettopp at seerne skal kunne gjøre en opplyst vurdering basert på materialet og informasjonen som fremkommer i serien.

Stephansen anerkjenner at serien har mange og gode kilder og «klarer til fulle å dokumentere at dansk politi gjorde en aldeles kriminelt dårlig jobb den gangen», men er åpenbart ikke videre imponert over det. Vi mener at gransking av politiarbeid er en kjerneoppgave i både «true crime» og i journalistikken ellers. I undersøkelsene av Wiborg-saken bidrar det til å gi en forståelse av hvorfor det er blitt så mange spekulasjoner i saken.

Granskingskommisjonen konkluderte med at «Det er ikke noe som tyder på at Wiborgs død var forårsaket av en straffbar handling. Det er overveiende sannsynlig at Jan F. Wiborg døde som følge av selvmord eller ulykke». Konklusjonen er med i serien, men Stephansen mener det burde vært mer om kommisjonens ulykkesteori. Men kommisjonen utforsker ikke dette, de holder kun muligheten for en ulykke åpen, som en teknikalitet uten stor betydning. Det er seriens krimtekniker Eva B. Ragde og profiler Jim McNamara som går dypere inn i dette.

Noe av det vi er mest forundret over er at Stephansen, som er en erfaren journalist og nyhetsredaktør, stadig tillegger serieskaperne intensjoner de ikke har. Spesielt gjør han det når han kritiserer bruken av enkelte kilder.

Poenget med å undersøke tips og teorier i denne serien, har ikke vært å bevise at de er sanne, men å finne ut hvor troverdige de er. Det mener vi også at har vært et gjennomgående og tydelig premiss.

Om historielinjen om den såkalte informanten i saken skriver Stephansen: «Her er det ikke snakk om smuler av troverdighet en gang. Men serieskaperne tenker ikke slik, for dette er deres aller siste halmstrå».

Her er det åpenbart at Stephansen misforstår. Vi søker ikke halmstrå. Vi har aldri hatt noen hypotese å forsvare. Vårt formål har vært å belyse alle sider av saken. I dette tilfellet var formålet å belyse hvordan en nasjonal seriesvindler har bidratt til det som danner grunnlag for en rekke konspirasjonsteorier. Vi har tatt med denne historien fordi det å avsløre løgn og bedrag også er en viktig jobb. Det bidrar kanskje til en annen konklusjon enn den Stephansen hadde forventet. Vi mener det bidrar til å opplyse saken.

Stephansens drøyeste påstand er at serieskaperne skal ha trodd på at politiet har forfalsket en arrestjournal. Dette er selvsagt feil. Det er produsentene som framskaffer arrestjournalen og intervjuobjektet som svarer at den må være forfalsket, i et forsøk på å forklare at noen har vært på et sted de ikke kan ha vært. Stephansen skriver at: «I siste episode får vi nemlig møte [intervjuobjekt] […] Vi kan vel si det slik at serieskaperne ikke helt lykkes i å bygge opp deres troverdighet». Til det er å si at det er ikke journalisters oppgave å skape kilders troverdighet, men å undersøke den.

De tekniske sporene i Wiborg-saken kan aldri gi hundre prosent svar på hva som skjedde på rom 307. Vi har forsøkt å belyse hva som faktisk kan ha skjedd rundt det mystiske dødsfallet. Ja, vi har brukt virkelighetskrimsjangerens fortellerstil og noen utradisjonelle metoder og grep. Men det vi har funnet, gjør at Stephansen føler seg overbevist om at det hele var en ulykke. Han bygger konklusjonen på kriminaltekniske eksperter, rekonstruksjoner, dokumenter og andre kilder som han finner i denne serien. Nettopp derfor mener vi at serien har en verdi.