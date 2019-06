-SJ har ikke levert ennå, Stavrum

Stavrum forskutterer freidig at Norge sparer store penger på at SJ slo Vy i kampen om flere jernbanestrekninger.

Av John Iversen

SJ vant flere strekninger over Vy. Stavrum er kjepphøy akkurat nå. Men han vet ikke hvilket produkt som blir levert, og om kalkylen holder. Han forskutterer freidig at Norge sparer store penger.

Minner om at å vinne kontrakter på anbud ikke alltid medfører et bedre tilbud for brukere eller ansatte. Et eksempel er søppelskandalen i Oslo der billigste tilbyder fikk oppdraget. Søpla fløt i byen. En urealistisk kalkyle. Et annet eksempel er Adecco-skandalen der billigste tilbyder lot ansatte sove i et bomberom. Ansatte fikk heller ikke overtidsbetalt. En urealistisk kalkyle.

Her kan du lese flere leserbrev!

Stavrum, SJ må først vise at de leverer samme produkt til lavere pris.

Minner om at lønnskostnader er den største kostnaden i alle regnskaper.