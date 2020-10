Den nåværende arbeidsoppgaven din er å bli frisk nok til å mestre hverdagen. Jeg vet det, jeg har selv vært der.

Av Ronja Vinneng, skribent, småbarnsmor og barne- og ungdomsarbeider

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Verdensdagen for psykisk helse markeres 10.oktober. Temaet i år er «Spør mer».

Vi må tørre å spørre. Vi må spørre for å lære. Lære mer om psykisk helse, lære mer om hverandre. Forhåpentligvis vil vi forstå hverandre bedre, og vi kan unngå kommentarer som «nå må du slutte å tenke så negativt».

Den nåværende arbeidsoppgaven din er å bli frisk nok til å mestre hverdagen. Jeg vet det, jeg har selv vært der.

Les også: Psykisk helse tar ikke ferie

«Du ser andre smiler, men du klarer ikke smile selv. Du er bra nok. Det er ok at du ikke orker.» Dette skrev jeg i en tekst i Dagbladet i 2017.

Depresjonen

Etter den gangen har jeg virkelig fått testet psyken selv.

Jeg har kommet meg gjennom en tung og lang depresjon. Nå kan jeg snakke om det. Nå kan jeg skrive om det. Nå forstår jeg mer av hva som skjedde. Brikkene faller på plass. Det er utfordrende å erkjenne tilstanden når man står oppi det.

Les også: Livsmestring i skolen er helt feil løsning

Jeg er til tider bekymret for at en ny runde med depresjon skal komme snikende. Samtidig vet jeg at jeg nå kan se faresignalene og oppsøke hjelp. For meg ble fastlegen redningen min. Hun tok seg god tid til å lytte.

Hun så meg og hørte meg. Det er det vi alle trenger. Vi må bli sett og hørt. Mye kan skjule seg bak smilene.

Vi kjenner alle noen som sliter psykisk. Du også. Noen skjuler det bedre enn andre.

Men om du ser at noen ikke har det så greit, prøv å unngå disse frasene:

Ikke vær så negativ

Kan du ikke bare tenke mer positivt?

Ikke ta sorgene på forskudd nå

Smil litt! Du ser så deppa ut

Til dere som ikke forstår dette, her kommer en kjapp forklaring.

Å tenke positivt når man er deprimert, det er en tilnærmet umulig oppgave. Har du ikke en vond tanke i hodet, så lager du en. Har du kvitta deg med en bekymring, så skal jeg love deg at det dukker opp en ny.

Les også: Lykkefølelsen er i stor grad medfødt: - Det er ren og skjær flaks - eller uflaks

Nå må vi spørre hverandre hvordan vi egentlig har det.

Vi kommer oss gjennom dette.