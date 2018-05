– Sveriges utenriksminister diskuterte løslatelse av amerikanske fanger med Nord-Korea

Sverige har spilt en viktig rolle i forhandlingene for å få løslatt tre amerikanske fanger i Nord-Korea, opplyser kilder i svensk UD til svenske medier.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström og Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho skal ha drøftet en mulig løslatelse av tre amerikanerne som sitter i nordkoreansk fengsel da de møttes i Stockholm i mars, opplyser kilder til Sveriges Television.

Sverige, som representerer USA diplomatisk i Nord-Korea, skal ifølge kilden ha sagt at en løslatelse var en forutsetning for at det kommende møtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal gi resultater.

Torsdag antydet Trump at de tre amerikanerne snart kan bli løslatt.

Kim Hak-song, Kim Sang-duk og Kim Dong-chul er alle amerikanske statsborgere og ble pågrepet henholdsvis i april 2017, mai 2017 og i november 2015. De to første jobbet ved et nordkoreansk universitet og er anklaget for å ha utført «fiendtlige handlinger» mot regimet i Pyongyang.

Kim Dong-chul er dømt til ti års straffarbeid for spionasje.

Det er ennå ikke satt en dato for når Trump og Kim Jong-un skal møtes, men Trump antydet sist helg at toppmøtet skal finne sted en gang i mai.

