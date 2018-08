– To menn ble slått med vektstang på treningssenter

Mistenkte har stukket av i bil.

(Bergensavisen): Klokken 1405 fikk politiet melding om at tre personer var involvert i et slagsmål inne på et treningssenter på Frekhaug.

– To menn skal ha kommet løpende ut fra senteret med en mann jagende bak seg. De skal ha blitt tildelt slag og spark, før mistenkte forsvant fra stedet i en bil, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Helge Blindheim, til BA.

Da politiet kom til stedet, fant de to menn med skader i armen.

– De blødde, og er begge sannsynligvis slått i armene med en vektstang. De er fraktet til lokal legevakt. Jeg kjenner ikke skadeomfanget deres så langt, de skal avhøres så snart det lar seg gjøre, sier Blindheim.

Det skal ha vært flere vitner til hendelsen, og politiet jobber nå på stedet med avhør av dem.

– Vi etterforsker hendelsen for å forsøke å finne ut av hva som har skjedd, og hvem den mistenkte er. Vi har så langt ikke fått noe signalement på ham, og kjenner ikke hans identitet, sier Blindheim.

Dersom noen vet noe om hendelsen eller har vært vitne til volden, ønsker politiet svært gjerne å få høre fra dem.

Tips til politiet kan ringes inn på 02800.

