10 dager i september: 92 nye smittetilfeller hver dag

92 nye meldte smittetilfeller i snitt per dag så langt i september. Tallet har ikke vært høyere siden mars.

OSLO (Nettavisen: Det var ved midnatt natt til mandag registrert 12.154 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall, ifølge NTB. Det er en økning på 75 tilfeller siste døgn.

Økningen av registrerte smittetilfeller i Norge er på samme nivå natt til mandag som dagen før, da det ble registrert 76 nye tilfeller. Til sammen er økningen de to siste dagene på 150 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

924 nye smittetilfeller i september

De offisielle FHI-tallene for meldte smittetilfeller per prøvetakingsdato viser at det så langt i september (per 10. september) er meldt inn 924 smittetilfeller, i snitt 92,4 nye smittetilfeller per dag, viser Nettavisens beregning.

Tilsvarende tall for august var 53 i snitt, mens gjennomsnittet i juli var 13 nye tilfeller per dag. Vi må tilbake til våren for å finne like høye tall. I mars var det i snitt 164 nye smittetilfeller per dag og i april 89.

ØKER IGJEN: Antall meldte covid-19-tilfeller per måned og hittil i september (per 10. september) og gjennomsnitt per måned. Tall hentet fra FHI-oversikt over antall meldte covid-19-tilfeller etter prøvetakingsdato. Foto: (Nettavisen)

Bergen: - Vi står ved et veiskille

I Norge er Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg særlig hardt rammet av korona.

Søndag meldte Bergen om 34 nye smittetilfeller. Siden 28. februar er det totalt registrert 1188 smittetilfeller i Bergen. 8. september iverksatte Bergen nye tiltak for å begrense smittespredningen.

- Vi står nå ved et veiskille og jeg opplever at bergenserne nå tar situasjonen vi står i på største alvor. Det er jeg glad for. Jeg håper vi også den kommende uken står sammen gjennom å holde avstand, og at alle følger reglene for avstand, karantene og isolering sier byrådsleder Roger Valhammer ifølge en pressemelding fra kommunen.

Bergen kommune holder ny pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 14.00 mandag.

900.000 nordmenn testet

Nærmere 900.000 er til nå testet for koronavirus i Norge. De siste ukene er det blitt testet mer enn 80.000 nye per uke. Smittetrykket i Norge har økt den siste tiden og det er nå 23,9 smittede per 100.000 innbyggere, melder NTB.

I alt 16 personer fikk fredag behandling på sykehus for covid-19-sykdom. FHI har registrert 265 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars.

Det er ifølge FHI ikke alltid mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

