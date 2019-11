100 elever syke på Oslo-skole

Sesongen for omgangssyke er i gang, og på Bøler skole i Oslo er halvparten av førsteklassingene syke.

Sesongen er i gang for flere sykdommer, og både skoler og barnehager har sendt ut varsel om omgangssyke og halsbetennelse til foreldre, skriver NRK.

På Bøler skole i Oslo er nå 100 av 560 elever syke, forteller undervisningsinspektør Katrine Falleth til NRK. Barna er rammet særlig av omgangssyke og streptokokker.

- 1-klassingene er hardest rammet. Her er halvparten av elevene syke, sier Fallet.

- Massivt

Mandag fikk foreldrene til elevene melding fra skolen der de blir bedt om å varsle om sykdom hos barna, og at barn som har hatt omgangssyke holdes hjemme i 48 timer etter at de har blitt friske.

- Antall syke elever ved Bøler skole er massivt. Vi kjenner ikke til om det er like mange syke elever ved andre skoler i Oslo, sier seksjonsoverlege ved Legevakten i Oslo, Jon Ørstavik til NRK.

Smittevernoverlege Tore W. Steen forteller NRK at norovirus, som er en vanlig årsak til omgangssyke, og streptokokker, begge gir sykdommer som sprer seg raskt på denne tiden av året.

Fortere frisk med mat og drikke

På Folkehelseinstituttets nettsider heter det at det viktigste for å unngå omgangssyke er god hånd- og kjøkkenhygiene. Ifølge FHI er det da håndvask med såpe og rennende vann, heller enn antibakteriell håndsprit, som fungerer best. Lege Kjetil Høye har også tidligere påpekt overfor Nettavisen at det er viktig å få i seg både nok væske.

- Det er viktig å være oppmerksom på dehydrering, fordi du mister mye væske - spesielt når du har diaré, har han påpekt.

Dessuten er det også viktig å få spist, selv om det kan være vanskelig når kvalmen er på sitt verste.

- Spis det du vil, og la barn få spise det de vil. Men det kan være lurt å starte med supper og most mat, er rådet til Høye, som påpeker at du bør spise lite om gangen.

