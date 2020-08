100.000 barn fikk påvist smitte på to uker i USA

- Barn er veldig, veldig smittsomme, hevder tidligere Harvard-professor som anbefaler munnbind for barn.

Mer enn 97.000 barn i USA fikk påvist koronasmitte i løpet av en to ukers periode i juli måned, viser en ny rapport utarbeidet av American Academy of Pediatrics and the Children’s Hospital Association.

USA er et av de verst rammede landene i verden med 5,2 millioner påviste tilfeller og 166.201 koronarelaterte dødsfall per dags dato, viser tall fra Worldometer.

Rapporten viser at 338.982 barn var påvist med koronasmitte i USA per 30. juli. Det utgjør 447 koronasmittede barn per 100.000 barn i befolkningen, ifølge rapporten.

Tallene strider dermed med president Donald Trumps påstand om at barn er «nesten immune».

Rapporten har tatt utgangspunkt i innrapporteringer fra 49 delstater, samt New York City, Puerto Rico og Guam.

Les også: Johansen med advarsel til fadderuka-deltakere: Ølen kan bli svært dyr

Sykehusinnleggelser blant barn

I 20 delstater, samt New York City, utgjorde barn mellom 0,6 og 3,7 prosent av alle koronarelaterte sykehusinnleggelser. Mellom 0,6 og 8,9 prosent av alle covid-19-tilfellene blant barn, sykdommen som forårsakes av koronaviruset sars-cov-2, endte med sykehusinnleggelser, ifølge rapporten.

En svært lav andel endte med dødsfall. Barn utgjør mellom 0 og 0,8 prosent av alle koronarelaterte dødsfall i 44 delstater samt New York City.

Delstatene opererer med ulike definisjoner på barn. Enkelte delstater opererer for eksempel med aldersgruppen 0 til 14 år, mens andre opererer med 0 til 19 år. To delstater definerer aldersgruppen 0 til 20 år som barn, mens én delstat (Alabama) definerer alle koronapasienter i aldersgruppen fra 0 til 24 år som barn.

- Barn er veldig, veldig smittsomme

Tidligere professor ved Harvard Medical School, William Haseltine, mener barn er store smittespredere, og anbefaler at barn skal bruke munnbind.

- Det er all grunn til å tro at dette viruset oppfører seg mye som forkjølelsesvirus når det gjelder smitteoverføring. Og hvem er det som sprer forkjølelse? Barn sprer forkjølelse, sier Haseltine til CNNs Anderson Cooper mandag.

- Og det gjelder for nesten alle luftveisinfeksjoner, sier han.

Les også: Tegnell advarer mot tegn på at Sverige er på feil vei

Haseltine mener barn bør bruke munnbind fordi de kan være «svært smittsomme overfor andre mennesker».

- Det viser seg at de har tusen ganger mer virus i nesen sin enn det som trengs for å smitte videre, så de er veldig, veldig smittsomme, sier han.

Foreløpig er det ikke innført noe nasjonalt påbud om bruk av munnbind i Norge. I Danmark ble det denne uken innført påbud om munnbind i kollektivtrafikken i en rekke byer.

86 døde barn

Nestleder for American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases, Sean O'Leary, sier smitteøkningen blant barn i USA skyldes flere faktorer som hyppigere testing, mer bevegelse blant barn og en smitteøkning i befolkningen.

- Når det er mer smitte i befolkningen, vil det også være mer smitte blant barn. Vi må alle ta dette viruset på alvor, inkludert det å ta vare på våre barn, sier han, ifølge CNN.

Til sammen er det registrert 86 koronarelaterte dødsfall blant barn i USA.

Les også: Putin: Russiske myndigheter har godkjent koronavaksine

FHI kartlegger barns rolle i smittespredning

Neste uke er det skolestart i Norge, og mange foreldre er bekymret for smittesituasjonen både i barnehager og skoler. Folkehelseinstituttet (FHI) er i ferd med å kartlegge barns rolle i smittespredning av koronaviruset. Det skal gjøres ved å samle inn informasjon om eksponering, sykdomsforløp og samle klinisk materiale som spytt.

«Det finnes dokumentasjon for sannsynlig smitte fra barn, men barns rolle i smittespredning av SARS-CoV-2 er usikker. Prosjektet vil ta utgangspunkt i barn med bekreftet covid-19 og deres kontakter i barnehager og skoler,» skriver Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider.

Les også: FHI med tydelig svar på regjeringens skjenkestopp-tiltak

«Spyttprøvene analyseres for å bekrefte covid-19. I tillegg vil spytt fra tilfeller med bekreftet covid-19 undersøkes ved helgenomsekvensering av virus, for å gi mer detaljert informasjon om sannsynlig sammenheng mellom tilfeller, og vi vil studere immunresponser,» skriver Folkehelseinstituttet.

FHI understreker samtidig at barn ser ut til å være mindre utsatte for koronaviruset enn voksne, og at alvorlig sykdom og død forekommer sjeldent.