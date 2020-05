100.000 mer i året til sjukepleierne!

Skal alt bli ved det gamle, eller burde vi bruke coid-19-krisa til å gjøre drastiske endringer? Hva med for eksempel å betale de som beviselig gjør samfunnskritisk arbeid anstendig lønn?

Man kan mene hva man vil om kapitalismen som økonomisk system, men én sak er sikker – den kjennetegnes av stadige kriser. Børskrakk etter børskrakk. Krise etter krise. De kommer med ujevne mellomrom. Men de kommer.

Lærte vi noe av krisa i 2008/09? Dessverre svært lite. Alt forble ved det gamle. Det gikk noen uker og måneder, så var millionbonusene igjen på plass hos sjefene blant finansakrobatene. De som jobber i dress og slips lot som ingenting – og fikk lov til det. Business as usual.

Kapitalismen har ikke skylda for coid-19. Heller ikke et laboratorium i Kina – selv om det nok fins en slags link der. Grådigheten. Har vi lært at vi ikke skal kødde med ville dyr? Jeg håper, men tillater meg å tvile.

Det jeg imidlertid ikke tviler på, er at vi – menneskeheten, i hvert fall vi som bor i Norge – burde bruke koronakrisa til å gjøre radikale endringer. Nå må vi vel en gang for alle ha innsett hvem det er som gjør samfunnskritisk arbeid?

Det er ikke eiendomsmeglerne eller børsspekulantene. Heller ikke de som sitter i godt betalte jobber i såkalte tenketanker. Det er fint å skrive kronikker i Aftenposten og Klassekampen, men det er ikke samfunnskritisk arbeid. Når krisa kommer, ser vi hvem vi er avhengig av:

De som jobber i helsevesenet, de som kjører buss og trikk og t-bane, de som tømmer søpla, de som passer ungene våre i barnehagene, lærerne, de som gjør reint hotellrommene etter at relativt unyttige konferansedeltakere har sagt sitt. Kort sagt – de som driver manuelt arbeid. Hva skulle vi levd av, uten hjelp av de folka som sørger for at hyllene i Kiwi og Coop til stadighet er fylt opp?

Da er jeg ved poenget: Hvorfor tjener de som beviselig gjør samfunnskritisk arbeid mye mindre enn de som leverer kronikker til Aftenposten og Klassekampen?

Jeg er strengt tatt ikke ute etter for eksempel Kristin Clemet. Hvis de som sponser firmaet hennes vil betale henne to-tre millioner i året for å tenke presumptivt glupe tanker – vel, la dem få lov til det. Men vanlige folk – folk flest – må få mye bedre betalt enn de får i dag!

Nå om dagen klapper alle for de som jobber i helsetjenesten. Men hva ser vi, allerede nå, midt i krisetida? Jo, arbeidsgiversida mener at sjukepleierne må belage seg på et 0-oppgjør! Takk for innsatsen, liksom – men du må ikke komme her og komme her og be om bedre lønn!

Fremskrittspartiet ble stifta i 1973, da én mann, over en eggelikør, la ned grunnsteinen for Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige utgifter.

Jeg tenker meg det noe annerledes. Jeg mener mangt og mye om politikk generelt, men i denne omgang nøyer jeg meg med dette: På andre sida av koronakrisa, må folk flest få mye bedre betalt for den samfunnskritiske jobben de utfører.

100.000 mer i året til førskolelærerne og sjukepleierne? Yes!

Når Anders Lange greide det, kan kanskje jeg også gjøre det. Stifte et eget parti. Hva syns du om Arild Rønsens parti til fremme av alt som kommer folk flest til gode – så fort som mulig?

Punkt 1 på programmet: Få opp lønna til vanlige arbeidsfolk. Jeg tror vi hadde seilt inn på Stortinget med god margin. Folk flest må gjerne melde seg som listekandidater. Hvis vi ikke har fått til dette når stortingsperioden 2021-2025 er over, legger vi ned partiet. Da har vi feila, men i hvert fall gjort et ærlig forsøk.

Du syns det høres mye ut, med 100.000 i påslag for folk som er ansatt i samfunnskritiske jobber? Denne uka delte regjeringa Solberg ut drøyt 400 milliarder utafor budsjett. Den sindige advokaten Jon Christian Elden sier til avisrunden i TV 2 at han ikke har peiling på hva 400 milliarder er. Her kommer en oppklaring til advokaten:

Hvis du setter opp en ligning der 400 milliarder deles på 100.000 kroner, er svaret 4 millioner. Og så mange t-baneførere, søppeltømmere og sjukepleiere fins ikke her i landet.

Det er bare å be Øystein Olsen om å trykke på noen knapper – det er sånn penger skapes i et land som styrer sin egen valuta – så er jobben gjort.

Det aner meg at partiet mitt allerede er godt ute av startblokkene.