106 nye smittetilfeller i Oslo

Tirsdag er det meldt om 106 nye koronatilfeller i Oslo. Det er over en dobling fra foregående døgn da antallet var 52.

Tallene fra Oslo kommune viser at det de siste to ukene er registrert i alt 798 smittede i byen, melder NTB.

De fleste smittede er i aldersgruppen 20–29 år. Her er det nå 220 smittetilfeller. Deretter følger aldersgruppene 30–39 og 40-49, med henholdsvis 168 og 110 smittede.

Det er nå bydel Ullern som har det høyeste smittetrykket, 164,9 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager, ifølge de siste tallene fra Oslo. Deretter følger bydel Gamle Oslo (156,8), bydel Stovner (153,1) og bydel Frogner (148,5).

Se Oslo kommunes koronastatistikk her og i tabellen under.

Det kraftige hoppet i registrerte smittetilfeller i Oslo kommer dagen etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) presenterte skjerpede tiltak for å slå ned viruset og statsminister Erna Solberg to timer senere presenterte nye nasjonale tiltak.

På vegne av byrådet presenterte Johansen en liste med nye smitteverntiltak som gjelder i Oslo fra torsdag 29. oktober. Blant annet blir det påbudt å bruke munnbind innendørs på offentlig sted der det ikke er mulig å overholde avstandsreglene, hjemmekontor-anbefalingen blir enda tydeligere og hovedstadens innbyggere blir bedt om å begrense sin sosiale omgang med andre og ikke la antallet kontakter overstige 10 personer i løpet av en uke.

- På papiret ser det ut til at vi er tilbake der vi er i mars, men det er på papiret, sa Johansen om smittetallene for Oslo og pekte på at det nå testes langt flere enn i våres.

Det er smittevernreglene som gjelder i Oslo fra torsdag 29. oktober klokken 12

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Stans i innslipp til utesteder klokken 22.

Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene, viderefører byrådet følgende Oslo-tiltak: