109 nye smittede siste døgn - gode nyheter fra vestlandskommune

Det siste døgnet er det registrert 109 koronasmittede i Norge. Det er 47 færre enn dagen før og ti færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til mandag er det registrert 66.501 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 1.729 nye smittetilfeller i Norge. 3,5 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

221.819 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 66.178 personer har fått dose to, ifølge FHIs tall oppdatert fredag.

85 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var ni flere enn dagen før.

Til sammen er 592 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,2 prosent av alle døde hadde fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

Ingen nye smittetilfeller i Ulvik

Det er ikke registrert noen nye smittetilfeller i den hardt koronarammede kommunen Ulvik det siste døgnet.

Dermed er det fortsatt totalt 130 personer som er koronasmittet i Ulvik.

– Vi håper tendensen de siste par dagene betyr at det går rett vei. Hele bygda har gjort en kjempeinnsats for å lykkes med dette. Det er viktig at vi alle sammen står løpet helt ut, skriver kommunen i en pressemelding søndag kveld.

– Det er viktig at alle som fremdeles er i isolasjon eller karantene, holder ut til den sluttdatoen de har fått, så unngår vi en ny runde med smitte, skriver kommunen videre.

Les mer Har fått vaksinekritikk - nå slår Høie tilbake: - I dag har vi heldigvis to gode vaksinenyheter

Reklame Denne boken kan bli husets vakreste møbel