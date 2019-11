11.000 forskere erklærer klimakrise

Mer enn 11.000 forskere fra 153 land slår fast at verden er på vei inn i en klimakrise som kan føre med seg store lidelser hvis ikke det gripes raskt inn.

– Vitenskapsfolk har et moralsk ansvar for å gi menneskeheten et tydelig varsel om enhver stor, eksistensiell trussel, heter det i erklæringen som gruppen har undertegnet. Den er gjengitt i forskningstidsskriftet Bioscience Magazine tirsdag.

– Til tross for 40 år med globale klimaforhandlinger har vi med få unntak fortsatt som før, og vi har i grove trekk mislyktes i å ta tak i dette problemet, skriver alliansen av forskere, som er ledet av William Ripple og Christopher Wolf ved Oregon State University i USA.

– Klimakrisen er her, og utvikler seg raskere enn de fleste vitenskapsfolk hadde ventet.

De foreslår seks tiltak som kan dempe de verste effektene av den globale oppvarmingen. Det dreier seg om å erstatte fossilt drivstoff med fornybar energi, redusere utslippene av stoffer som metan, beskytte jordas økosystemer, endre matvanene i retning av mer plantebasert kost, skape en økonomi basert på reduserte utslipp og stabilisere befolkningstallet.

Vitenskapsfolkene understreker at de er oppmuntret av en bølge av omtanke for klimaet den siste tiden, blant annet i form av elevaksjoner og andre grasrotbevegelser.

Forskernes initiativ blir kjent dagen etter at USA varslet FN om at landet begynner prosessen med å trekke seg fra Parisavtalen.

