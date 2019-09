115 mulige påsatte bilbranner i Oslo. Ennå ingen tatt?

Når justisdepartementet etter over et år ennå ikke kan svare på hvor mange, om noen, er tatt for langt over 100 mulige påsatte bilbranner, frykter jeg hva svaret er når det kommer.

Nå har jeg fått svar på spørsmålene mine om bilbranner, som jeg stilte justisministeren for halvannen uke siden. Han svarer at Politidirektoratet ikke fører statistikk over bilbranner, men at det bare i Oslo politidistrikt ble registrert 153 bilbranner, hvorav 62 kan være påsatt i 2017, og 186 bilbranner, hvorav 53 være påsatt i 2018. PS: I natt (05.09.19) har det vært en ny bilbrann i Gamlebyen hvor en person er sett løpende fra stedet, noe som gjør saken enda mer aktuell.

På det viktigste punktet i mitt spørsmål om hvor mange, om noen, bilbranner som er ferdig etterforsket og oppklart, og om gjerningspersoner er dømt, har statsråden fortsatt ikke noe svar. Det vil si at det har vært 115 mulig påsatte bilbranner bare i Oslo på to år uten at vi får vite om noen er tatt og dømt for det.

Justisministeren mener at halvannen uke er for kort tid til å finne ut av dette - noe som høres rart ut i seg selv - men faktisk spurte jeg om det samme i november i fjor - og fikk samme svar. Så justisdepartementet har hatt snart ett år på seg til å finne ut om noen er tatt for bilbranner. Jeg er redd for at det tyder på at tallet er meget lavt eller null

Dette gjør at de som holder på med dette opplever at det er risikofritt å true eller hevne seg på noen eller drive hærverk ved å tenne på biler. Sånn skal det ikke være og det er alvorlig for tryggheten i våre nærmiljøer, som justisministeren også skriver. Han burde sette seg inn i andre del av mitt spørsmål - hvorfor så få eller ingen tas for bilbranner, og hva som kan gjøres med dette.

En ting er jeg sikker på - nemlig at vi har et meget godt og dyktig politi som i stor grad evner å oppklare saker som prioriteres. Det dreier seg blant annet om å samhandle og koordinere de ulike avdelingene og enhetene i politiet som sitter på hver sin kunnskap og kompetanse. Den må kobles for å finne spor og løsninger. Det er kalt Etterforskningsløftet som høres fint og riktig ut - bare det gjennomføres og gir resultater..

