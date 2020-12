117 koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – 33 flere enn ukesnittet

Det er registrert 117 nye koronasmittede i Oslo det siste døgnet. Det er 33 flere enn ukesnittet, som er 84 per dag.

Smittetallet er 15 flere enn dagen før, ifølge tall fra Oslo kommune. Samme dag i forrige uke ble det meldt om 145 nye smittetilfeller.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

De siste 14 dagene har det i gjennomsnitt vært 95 nye smittetilfeller per dag. Det er mest smitte i aldersgruppen 20–29 år, der det er registrert 289 tilfeller de siste to ukene.

Bydelen Stovner opplever størst smittetrykk, med 471,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene. Deretter følger bydelen Bjerke med 368 smittede per 100.000 innbyggere i denne perioden. Det tilsvarende tallet for Grorud er 328,4, og for Søndre Nordstrand er det 319,3. Lavest smittetrykk har Ullern med 55 smittede per 100.000 innbyggere siste to uker.

I alt er det registrert 1.320 smittede i Oslo de siste 14 dagene.

