12 år gammel jente døde etter drukningsulykke i Molde

Jenta havnet under vannet i Fjellbrudammen utenfor Molde torsdag.

På søndag bekrefter politiet i en pressemelding at jenta døde etter drukningsulykken.

12-åringen fikk hjerte- og lungeredning på stede, og ble fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim. Jenta ble deretter sendt til videre Oslo universitetssykehus, og tilstanden ble beskrevet som kritisk natt til fredag, men stabil.

- Tilstanden er fortsatt uavklart, sa kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olavs hospital til NTB, fredag formiddag.

Politiet fikk først melding om at to barn hadde havnet under vann. En av dem kom seg på land med hjelp, mens den andre ikke ble lokalisert med en gang.

Barnet ble etter hvert funnet bare to meter fra land, opplyste en redningsmann på stedet til Romsdals Budstikke. Sikten skal ha vært bare rundt en halv meter på grunn av mye grums som har blitt virvlet opp i det kalde vannet.

Politiet fikk første melding om hendelsen klokken 18.32, torsdag ettermiddag.