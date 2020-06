12-åring fikk platekontrakt etter at sang gikk viralt etter George Floyds død

Warner Records markerer den uoffisielle amerikanske høytidsdagen for avskaffelsen av slaveriet, med å utgi sangen «I just wanna live» med Keedron Bryant (12).

Dagen etter at afroamerikanske George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis i Minnesota, la 12-åringen ut en video på nett som gikk viralt. Den er blitt hyllet av tidligere president Barack Obama, basketballegenden LeBron James, sangeren Janet Jackson og skuespiller Lupita Nyong'o.

– Jeg synger bare det som ligger meg på hjertet … håper dette velsigner noen, skrev Keedron Bryant på Instagram 26. mai, da han la ut videoen av sin sterke sang, uten akkompagnement.

Innlegget har mer enn 3,2 millioner likerklikk til nå.

Warner records ga ham platekontrakt og slipper fredag singelen, der inntektene fra salget går til den nasjonale stiftelsen National Association for the Advancement of Colored People.

– Det er veldig spennende fordi det er dette Gud har kalt meg til å gjøre, sier Keedron, som kommer fra Jacksonville i Florida.

Det er moren hans som har skrevet gospellåten for ham, og den handler om å være ung, om å føle seg jaget og om å føle avmakt når man egentlig bare ønsker å leve.