12 drept i Chicagos blodigste helg på to år

Totalt 75 personer mellom 11 og 62 år ble denne helgen skutt i Chicago i den amerikanske delstaten Illinois. Så langt er 12 bekreftet døde.

– Dette er ikke oss, vi er bedre enn dette, sa ordfører Rahm Emanuel i Chicago da han la fram tallene som viser hvor mange som ble skutt i byen i helga.

Ifølge avisa Chicago Tribune framsto ordføreren som sint da han mandag, sammen med politiet, ba innbyggerne i storbyen om å hjelpe dem i å sette en stopper for volden.

– Vi vet alle at det vi så, ikke er Chicago. Vi er bedre enn det vi så, sa Emanuel til reporterne etter at han hadde oppsummert mareritthelga.

Ingen pågripelser

I tidsrommet fra klokka 3.00 fredag til 6.00 mandag morgen ble minst 75 personer i alderen 11 til 62 år skutt, og 12 av dem er hittil bekreftet døde.

Dette gjør det til den verste drapshelga siden før 2016. Tribune har holdt oversikt med drapsstatistikken i Chicago siden september 2011, og søndag er den hittil verste dagen de har registrert hittil, med 47 personer skutt, inkludert 40 personer skutt på under sju timer i morgentimene søndag.

Ingen pågripelser er gjort, og politiet henstiller til folk om hjelp til å få tatt de ansvarlige. Politioverbetjent Eddie Johnson uttrykker frustrasjon over at Chicago-politiet får skylda for volden, når det er de som står for skytingen, som burde stilles til ansvar.

– Det er de samme personene som kontinuerlig begår disse forbrytelsene. Hvor er ansvaret for dem, spør han.

327 drept i år

Drapsraten i Chicago har gått ned de siste årene. Inkludert helgas dødsfall er 327 personer drept i byen i år, en 20 prosent nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Chicago er likevel fremdeles mye mer voldelig enn for eksempel New York City og Los Angeles, til tross for at de to er større byer. Årsaken er at Chicago har mye mer vold knyttet til gjengkriminalitet.

(©NTB)

