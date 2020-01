12 ting du må vite om det nye norgeskartet

En typisk norsk kommune teller nå 5100 innbyggere. Vestfold er fylket (var fylket) som har gjennomgått mest endringer fra årsskiftet.

OSLO (Nettavisen): Sammenslåingen av kommuner og fylker fra årsskiftet innebærer over 100 millioner endringer i Matrikkelen, det offentlige registeret over fast eiendom, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Samtidig har 3,6 millioner nordmenn fått endringer i sine opplysninger i Folkeregisteret.

For Statistisk sentralbyrå innebærer sammenslåingene og regionreformen omlegginger og merarbeid som vil pågå ut ut dette året og langt inn i neste, får Nettavisen opplyst. Den første endringen vil SSBs brukere merke når befolkningsstatistikken kommer i februar. Da skal tall for nye og gamle fylker og kommuner sammenlignes.

På sine nettsider sier Statistisk sentralbyrå dette om det nye kommunekartet:

- Endringene gjør det selvfølgelig utfordrende å bevare historikken i statistikkene, men vi har jobbet planmessig over tid for å løse overgangen best mulig, sier Johan Åmberg, seksjonssjef for befolkningsstatistikk, ifølge SSBs nettsider.

Endringene i kommune- og regionreformen innebærer omveltninger i alle kommunefordelte statistikker.

Dette må du vite om endringene og det nye norgeskartet:

Fra 2016 til 2020 er antallet kommuner i Norge redusert fra 428 til 356. Antall fylkeskommuner har gått ned fra 19 til 11. De mest omfattende endringene har skjedd i Vestfold. I 2016 hadde fylket 14 kommuner. Alle kommuner unntatt Horten har vært omfattet av sammenslåing, slik at antallet kommuner i det som var Vestfold nå er nede i 2020. I de tidligere fylkene Aust-Agder, Oppland og Hedmark er kommuneinndelingen uendret fra før reformen, mens fylkeskommunekartet er endret. Aust- og Vest-Agder er nå samlet i Agder fylkeskommune. Hedmark og Oppland har etablert Innlandet fylkeskommune, men uten hadelandskommunene Lunner og Jevnaker, som nå er hjemmehørende i Viken fylkeskommune. Fylkene Møre- og Romsdal, Nordland og Rogaland består, men her har det vært flere kommunesammenslåinger, blant annet rundt bykommunene Ålesund, Molde, Narvik, Sandnes og Stavanger. I Møre og Romsdal er grensene justert. Nordmørskommunene Rindal og Halsa (en del av nye Heim kommune) inngår nå i Trøndelag. Gjennomsnittlig innbyggertall i kommunene har økt fra rett under 12.200 til i underkant av 15.000 fra 2016. En typisk norsk kommune (mediankommunen) har i samme periode økt sitt folketall fra cirka 4700 til 5100. Ved de fleste kommunesammenslåinger slås kommunene sammen fullt og helt. I noen tilfeller blir imidlertid kommuner delt opp, eller grensene justert, ved at mindre områder overføres fra eller til en annen kommune. Kommunereformen har ført til en rekke grensejusteringer.

Grensejusteringene er mest omfattende i kommunene Snillfjord og Tysfjord der begge kommunene er delt opp. Snillfjord er delt i tre og er nå del av henholdsvis Orkland, Hitra og Heim. Tysfjord er fordelt mellom Hamarøy og Narvik.