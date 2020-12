13-åring død etter påkjørsel - siktet sjåfør sier han fikk panikk

Den siktede mannen i 30-årene, som bor i Oslo, er nå siktet for uaktsomt drap samt ruspåvirket kjøring.

En 13 år gammel gutt som ble påkjørt torsdag kveld, ble bekreftet død fredag klokka 15.10. Det skriver politiet i en pressemelding fredag kveld. Pårørende er varslet.

En mann i 30-årene ble natt til fredag pågrepet i sitt hjem i Oslo. Mannen har i avhør erkjent å ha kjørt på fotgjengeren, og ble først siktet for brudd på vegtrafikklovens paragraf 31.

Mannen vil bli framstilt for varetektsfengsling lørdag morgen.

– Det er spørsmål om siktelsen skal utvides til uaktsomt drap, og det er spørsmål om han har kjørt i ruspåvirket tilstand. Det er rutinemessig tatt blodprøver av sjåføren, men disse er ennå ikke klare, sier Rune Skjold, seksjonssjef for finans- og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt, til Avisa Oslo.

Oppdatert: Klokken 18.45 sier Skjold til avisa at mannen er siktet for uaktsomt drap, samt ruspåvirket kjøring.

Har forklart seg

Det var rundt klokka 19.00 torsdag kveld at politiet fikk flere meldinger om at en person var blitt påkjørt i Maria Dehlis vei ved Haugenstua. Ifølge politiet har en del vitner forklart at det kom en bil i høy hastighet og kjørte på gutten, og så kjørt videre fra stedet.

Videre har vitner forklart at gutten ble kastet opp i luften da han ble påkjørt, og deretter blitt truffet av en bil nummer to. Operasjonsleder Line Skott sa torsdag kveld til AO at føreren av den andre bilen ikke kan klandres for ulykken.

Politiet etterlyste deretter en mørk SUV. Det ble gjennomført søk etter bilen gjennom kvelden, men like før klokka 21.00 ble det aktive søket avsluttet.

Mannen er nå pågrepet, og har forklart seg i avhør.

– Vi har fått mer av hans forklaring, men ønsker ikke å gå inn i detaljer på hva han har forklart da dette er en del av etterforskningen, sier Skjold til avisen.

– Mannen er siktet for uaktsomt drap, samt ruspåvirket kjøring, sier Rune Skjold, seksjonssjef i Oslo politidistrikt.

Bilførerens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad, sier at mannen erkjenner at han har kjørt på gutten, men at han ennå ikke har erkjent straffskyld.

– Ikke gjentakelsesfare, mener forsvarer

Den siktede mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett lørdag. Fjeldstad sier til Avisa Oslo at han vil motsette seg fengsling på sin klients vegne.

– Han erkjenner de faktiske forhold, men vi mener at det ikke er grunnlag for å si at det er en gjentakelsesfare.

Ifølge Fjeldstad skal mannen ha forklart seg i avhør om årsaken til at han stakk fra stedet etter påkjørselen.

– Han fikk panikk. Man kan se det for seg; han visste at han hadde kjørt på en person. Det er ingen unaturlig reaksjon, uttaler Fjeldstad.

Politiet mistenker at mannen har kjørt i ruspåvirket tilstand.

– Det utelukkes ikke, men min klient følte seg ikke påvirket da han kjørte. Vi får se hva blodprøvene sier, sier Fjeldstad.

– Har han innrømmet å ha benyttet seg av rusmidler?

– Han har innrømmet å ha benyttet rusmidler tidligere, svarer forsvareren.

Etterforskes for flere saker

Rune Skjold sier at de ønsker å fengsle mannen fordi de mener det er fare for gjentagelse.

– Med tanke på den aktiviteten vi har sett av han i det siste, så mener vi at det er fare for at det kan gjenta seg, sier Skjold.

– Hva slags aktivitet er det?

– Han er under etterforskning på flere saker som omhandler rus og trafikk, og dette er saker som ikke ligger langt tilbake i tid. Vi mener vi har nok forhold på saker som er under etterforskning til at han burde varetektsfengsles, i tillegg til at vi mener han utgjør en fare når han ferdes i trafikken, sier Skjold.

Ifølge mannens forsvarer er det snakk om ett forhold fra tidligere i desember, som mannen ikke har erkjent straffskyld for.

Skjold sier at det er ingenting som tyder på at påkjørselen var en spesifikk handling mot den 13 år gamle gutten, og at det virker som han var et tilfeldig offer.

