13 strekninger stengt på grunn av ras og uvær

Mandag morgen er veiene i Finnmark påvirket av uvær og rasfare.

13 strekninger er stengt og fire strekninger er kolonnekjørt, melder ifinnmark.no

Mandag morgen melder Nordlys at et to meter høyt snøskred stenger veier i Troms.

Natt til mandag gikk det et snøskred over Rv 347, på nordsiden av Langfjordtunnelen på Arnøya i Skjervøy kommune.

Skredet er to meterhøyt, og det er uvisst hvor bredt det er.

Veien er stengt og politiet skriver at etter å ha sjekket at ingen var med fergen i det aktuelle tidsrom, er det besluttet ikke å iverksette ytterligere tiltak.

- Det er entreprenører på vei ut til stedet nå i morgentimene, for å vurdere hva man skal gjøre videre. Både Rv 348 og 347 stenges. Det er veldig stor snøskredfare nå, noe som må tas med i vurderingen, sier operasjonsleder Frode Strende, til Nordlys.

Følgende strekninger er stengt på grunn av uværet, ras og rasfare:

Ev 69 Hønsa - Nordkapptunnelen

Ev 69 Skipsfjordhøgda bom - Skarsvåg

Ev 69 Skarsvåg - Nordkapp

Fv 19 Maribukt, på strekningen Nyvoll - Lerresfjord

Fv 102 Breivikbotn - Sørvær

Fv 132 Saraby - Kvalsund

Fv 133 Storbukt - Kvalsund bru, på strekningen Kvalsund bru N - Storbukt

Fv 156 Gjesværkrysset - Gjesvær

Fv 882 Øksfjordbotn - Øksfjord, på strekningen Langfjordbotn - Brevikbotn

Fv 882 Hasvik - Breivikbotn, i Hasvik kommune

Fv 883 Småvika - Storekorsnes, på strekningen Leirbotnvatn - Sandvik

Fv 889 Snefjord - Havøysund

Fv 890 Berlevåg - Kongsfjord bom

Kollonekjøring

Disse strekningene er kolonnekjørt mandag morgen:

Rv 94 Kvalsund bru - Hammerfest

Fv 263 Mehamn - Gamvik

Fv 890 Kongsfjordfjellet

Fv 891 Båtsfjordfjellet

Vanskelige kjøreforhold

Været preget også veier som er åpne. Flere kan bli kolonnekjørt på kort varsel:

Ev 6 Sennalandet

Snø- og isdekke. Kolonnekjøring kan innføres på kort varsel. Klokken 05:50 var det -6 grader, sørlig liten kuling og snøbyger.

Ev 6 Hatter

Snø- og isdekke, stedvis vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk. Klokken 06:05 var det -7 grader, nord-vestlig frisk bris og snøbyger.

Ev 69 Nordkapptunnelen - Honningsvåg

Snø- og isdekke, stedvis vanskelige kjøreforhold på grunn av sterk vind.

Smal vegbane.

Fv 98 Ifjordfjellet

Snø- og isdekke. Klokken 05:35 var det -10 grader, nordlig laber bris og snøbyger.

Fv 241 Kifjord - Dyfjord

Snø- og isdekke, vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk.

Fv 264 Hopseidet - Skjånes

Snø- og isdekke, stedvis vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk.

Fv 888 Bekkarfjord - Hopseidet

Snø- og isdekke. Klokken 05:25 var det -10 grader, nordlig laber bris og snøbyger.

Fv 888 Hopseidet - Mehamn

Snø- og isdekke, vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk. Klokken 06:10 var det -9 grader, nordlig liten kuling og snøbyger.

Fv 889 Snefjord - Kokelv, på strekningen Smørfjord - Havøysund

Vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk.

Fv 894 Mehamnelv bru - Kjøllefjord

Snø- og isdekke, stedvis glatt og vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk. Kolonnekjøring kan innføres på kort varsel. Klokken 05:50 var det -6 grader, nordlig liten kuling og snøbyger.

