137 nye smittetillfeller i Oslo siste døgn

Fredag morgen ble det meldt om 137 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn. Torsdag morgen var tallet 102.

OSLO (Nettavisen): I løpet av de siste 14 dagene er det registrert i alt 944 smittetilfeller, viser tall fra Oslo kommune.

Bydel Stovner har det høyeste smittetrykket i Oslo nå med 213,1 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. På andreplass kommer bydel Søndre Nordstrand med 202,2 smittetilfeller. I bydel Alna er tallet 194,8.

ØKENDE: Slik har smittetallene utviklet seg i Oslo siden 21. september. Søylene viser nye smittetilfeller per dag. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Vi må gjøre alt vi kan

- Vi må gjøre alt vi kan for å unngå å komme i samme situasjon som andre storbyer i Europa. Derfor må vi begrense mobilitet og sosial kontakt framover. Det er viktig at vi slår ned smitten raskt for å skjerme de mest sårbare blant oss. Med høy smitte blir det vanskelig å unngå smitte blant eldre og andre sårbare grupper, uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han torsdag presenterte nye og innskjerpede smittevernregler for Oslo.

Påbud om munnbind innendørs der man ikke kan holde en meters avstand i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet, og ikke ved kortvarige passeringer av andre.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder med alkoholservering for besøkende, når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Plikten til å bruke munnbind for besøkende gjelder ikke ved kortvarige passeringer av andre. Ansatte skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. For serveringssteder uten alkoholservering gjelder de samme reglene som for munnbind på offentlig sted.

Stans i innslipp til utesteder klokken 22. Det innebærer at gjestene kan bli værende på utestedet de ankommer før klokken 22 og frem til det stenger. Det er skjenkestopp klokken 24.

Det er forbudt å være flere enn 20 personer på innendørs arrangementer uten fast seteplassering. De nasjonale reglene er 50.

Påbud om hjemmekontor som innebærer at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Påbudet gjelder de som har arbeidssted i Oslo. Innbyggere i Oslo som har arbeidssted i andre kommuner må følge denne kommunens regler.

Se ny forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo (PDF 0,4MB)

Viderefører Oslo-tiltak

I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene, viderefører byrådet følgende Oslo-tiltak:

Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer i private hjem, påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand, skjenkestopp fra klokken 24.00, begrensninger i breddeidrett for voksne, maks 200 personer på arrangementer innendørs med fast seteplassering, maks 200 personer på arrangementer utendørs.

Infografikk: Slik er smittesituasjonen i Oslo

HØYT SMITTETRYKK: Kartet viser smittetrykket i Oslo nå som smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Foto: (Oslo kommune)