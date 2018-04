14 soldater og politimenn drept i angrep i Afghanistan

Minst 14 soldater og politimenn er drept i to angrep utført av Taliban i Badghis-provinsen vest i Afghanistan, ifølge lokale myndigheter.

Et stort antall opprørere angrep mandag soldater i distriktet Ab Kamari. Ni soldater ble drept, opplyser provinsens visepolitisjef Ghulam Sarwar Haidari.

Samtidig ble fem politimenn drept i et angrep i Qadis-distriktet, opplyser guvernørens talsmann Sharafuddin Majidi.

Ingen har sagt de har stått bak mandagens to angrep i Badghis-provinsen, men Haidari mener Taliban sto bak begge angrepene. Taliban er aktiv i provinsen og har trappet opp angrepene mot sikkerhetsstyrkene, påpeker han.

Søndag ble 57 mennesker drept i Kabul da en mann sprengte seg selv ved inngangen til et lokale der afghanere hadde stilt seg i kø for å registrere seg som velgere. Etterpå sendte IS' propagandakanal Amaq ut en melding der det het at IS sto bak.

