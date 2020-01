15 år gammel gutt påkjørt i Trondheim

Gutt (15) ble påkjørt tidlig tirsdag morgen i Sandgata

Politiet i Trøndelag melder på Twitter om en trafikkulykke der en tenåringsgutt ble påkjørt i Sandgata i Trondheim. Helse og politiet rykket ut til stedet, og ambulansen kom kort tid etter varslingen.

Ifølge Twitter-meldingen oppga politiet først at gutten var 11 år gammel, men har siden blitt oppgitt at riktig alder på gutten er 15 år. Gutten er våken og ble kjørt til legevakten med smerter i beinet. Han ble lettere skadet.

Adressa skriver at politiet ble varslet via AMK-sentralen klokka 08.24 tirsdag morgen. Avisa skriver videre at politiet oppretter sak.