15 år gammel jente skaper Trump-kaos

Både Trump-leiren og Trump-motstanderne mister nå en viktig støttespiller på grunn av 15 år gamle Claudia Conway.

NEW YORK (Nettavisen): Søndag kveld kom nyheten om at Kellyanne Conway, som er Donald Trumps politiske rådgiver, slutter i jobben av hensyn til sin familie.

Ektemannen gir seg også

Samtidig annonserte ektemannen, George T. Conway III, som er advokat og sterk kritiker av Donald Trump, at han trapper ned arbeidet for «Lincoln Project», en organisasjon av republikanere som ikke ønsker å se USAs president Donald Trump gjenvalgt 3. november.

Kellyanne Conway slutter nå som Donald Trumps politiske rådgiver av hensyn til familien. Foto: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Både Kellyanne Conway og George T. Conway III forklarer at de gir seg av hensyn til familien.

- Jeg starter overgangen fra Det hvite hus mot slutten av denne måneden. George gjør også noen endringer, skriver Kellyanne Conway i en uttalelse, ifølge CNN.

Der legger hun ikke skjul på at hennes jobb som rådgiver for Trump, og mannens jobb som iherdig Trump-motstander, har vært utfordrende.

Her er Kellyanne Conway og ektemannen George Conway på en middag sammen i 2017 for å feire innsettelsen av president Donald Trump. Foto: Reuters: Joshua Roberts

- Vi er uenige om en hel del, men vi er enige om det som betyr mest av alt: barna. Våre fire barn er i tenårene og Tweens starter nå et nytt studieår, på ungdomsskolen og videregående, eksternt hjemmefra i minst noen måneder. Som millioner av foreldre over hele landet vet, krever det at barna nå gjennomfører skole hjemmefra et nivå av oppmerksomhet og årvåkenhet som er like uvanlig som tidene vi lever i, skriver Conway.

Les hele uttalelsen her:

Her er hele uttalelsen fra Kellyanne Conway. Foto: Twitter: Kellyanne Conway @KellyannePolls

George T. Conway III skriver følgende på Twitter:

I krig med foreldrene

En av de fire tenåringene Kellyanne Conway henviser til, er den 15 år gamle datteren Claudia Conway.

Claudia har i hele sommer vært i en offentlig krig med sine foreldre på TikTok og på Twitter og kritisert dem for sine konservative synspunkter, ifølge New York Post.

Min mors jobb ødela livet mitt til å begynne med. Det er hjerteskjærende at hun fortsetter å gå den veien etter mange år med å se barna hennes lide. Selvopptatt, skriver Claudia Conway på Twitter. Foto: Instagram: @claudiamconway

15-åringen har flere ganger kritisert moren fordi hun jobber for presidenten og har blant annet kalt henne «selvopptatt». Men heller ikke faren har sluppet unna.

- Når det gjelder min far, så er vi politisk enige om absolutt ingenting. Vi har bare tilfeldigvis sunn fornuft når det gjelder vår nåværende president. Slutt å være så besatt av ham, twitret Claudia.

På et tidspunkt i sommer ba hun også demokraten og kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez om å adoptere henne.

Og så sent som på lørdag, dagen før moren trakk seg fra jobben, gikk Claudia ut på Twitter og skrev at hun ville frigjøre seg selv.

- Offisielt presser jeg nå på for en frigjøring. Spenn dere fast fordi dette kommer sannsynligvis til å bli offentlig på en eller annen måte, dessverre. Velkommen til mitt liv, skriver 15-åringen.

Ifølge NTB ønsker Claudia Conway å søke om å bli myndig etter «flere år med traumer og mishandling.»

Claudia kritiserer også moren for at hun denne uken skal tale ved Republikanernes landsmøte.

- Min mors jobb ødela livet mitt til å begynne med. Det er hjerteskjærende at hun fortsetter å gå den veien etter mange år med å se barna hennes lide. Selvopptatt. Det handler om penger og berømmelse, mine damer og herrer, skriver Claudia Conway.

- Kritisk uke for Donald Trump

President Donald Trump skal selv tale fire ganger i løpet av Republikanernes landsmøte som starter mandag kveld norsk tid. Både kona, Melania Trump og fire av hans fem barn, skal tale under landsmøtet.

New York Times skriver at dette er en kritisk uke for president Donald Trump.

- Den kommende uken vil være kritisk for Trumps innsats for å sette Mr. Bannons arrestasjon og resten bak seg, omskrive fortellingen og overtale nok amerikanere til at han er den som er best rustet til å bringe tilbake økonomien og jobbene. De neste fire dagene vil han kommandere den nasjonale scenen, selv om den er virtuell, med sitt presidentskap som innsats, skriver avisen.

