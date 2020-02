16 år gammel jente siktet for drapsforsøk på Linderud.

En 16 år gammel jente er pågrepet etter at en mann ble knivstukket i ansiktet på Linderud i Oslo. To mindreårige personer er allerede siktet i samme sak.

Hendelsen skjedde på T-banestasjonen på Linderud på kvelden lørdag 1. februar. Mannen i 20-årene ble sendt til sykehus med stikkskader i ansiktet og i lysken.

Jenta framstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag, skriver Dagbladet. Fra før er to mindreårige siktet for drapsforsøk og varetektsfengslet i samme sak.

Det er uklart om den 16 år gamle jenta som framstilles for fengsling, har forklart seg for politiet.

