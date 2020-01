16-åring døde etter overfall: Kan ha hatt sjelden hjertefeil

Politiet tror ikke at overfallet mot 16 år gamle Mohammed Altai på Holmlia i 2017 var den direkte årsaken til at han døde.

Det fortalte aktor Børge Enoksen i Oslo tingrett tirsdag morgen.

På tiltalebenken sitter en 21 år gammel mann som erkjenner å ha slått Altai ved Holmlia skole mandag 12. juni 2017. Han er født og oppvokst i Norge og har kulturell bakgrunn fra Balkan.

21-åringen er tiltalt for grov kroppskrenkelse og for å ha etterlatt Altai i en hjelpeløs tilstand. Altai mistet bevisstheten og døde noen dager etter overfallet. Tiltalte nekter for at overfallet var grovt, og mener nekter også for å ha forlatt ham i hjelpeløs tilstand.

Straffesaken har stor interesse i Oslo. I sal 828 - en av de største salene i tingretten - sitter et 30-talls ungdommer og følger saken. Også politikere som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap) sitter på tilhørerbenken.

Søsteren var bakgrunnen

Bakgrunnen var et forhold mellom Altai og tiltaltes søster. De to var venner og likte hverandre. Hvor sterkt forhold de to hadde, er usikkert. Både tiltalte og avdøde var muslimer, og tiltalte var opptatt av at avdøde ikke behandlet søsteren hans som en god muslim.

I retten fortalte aktor Børge Enoksen at obduksjonsrapporten av Altai viser at slagene fra tiltalte var relativt beskjedne, og at de var med flat hånd. Underlaget som Altai falt på, var heller ikke veldig hardt.

ÅSTED: De to guttene møttes på denne lekeplassen like ved Holmlia skole i Oslo. Foto: Google

Dødsfallet kan derfor ikke tilskrives selve overfallet og 21-åringen er heller ikke tiltalt for å ha forårsaket guttens død.

- Sakkyndige mener han kan lide av sjelden tilstand der stort stress kan ha ført til hjertestans, sa Enoksen i Oslo tingrett. Noen klar konklusjon finnes likevel ikke.

- Viktigere en dommen

Forsvarer Øyvind Bratlien sa i Oslo tingrett at dommen vil være mindre viktig enn hva som blir kommunisert ut til folk på Holmlia om hva som skjedde den aktuelle dagen.

Les også tidligere sak: 20-åring tiltalt for dødelig vold ved Holmlia skole

- Tiltalte har erkjent kroppskrenkelse. Han har slått noen slag med flat hånd uten stor kraft og det stemmer med funn på avdøde. Det er ikke funnet sår, merker eller andre former for skader, sa Bratlien i retten.

- Heller ikke har det vært mulig å si at det er sammenheng mellom slagene fra tiltalte og dødsfallet. Årsaken til døden er uklar men det virker som om det har vært hjerteflimmer og påfølgende oksygenmangel til hjernen og deretter fikk han lungebetennelse og døde, sa Bratlien.

- VIKTIGERE ENN DOMMEN: Forsvarer Øyvind Bratlien sa at det som blir kommunisert ut til folk på Holmlia, er viktigere enn hvilken dom 21-åringen får i Oslo tingrett. Foto: Kjetil Bortelid Mæland (Nettavisen)

I retten ville ikke 21-åringen forklare seg om den aktuelle dagen. Bratlien sa at påkjenningen ved å snakke i en rettssal full av tilhørere, var for stor. Aktor Enoksen leste derfor opp politiforklaringer som fortalte om bakgrunnen for overfallet.

Bakgrunnen var altså forholdet mellom hans søster og avdøde. 21-åringen likte ikke hvordan avdøde behandlet søsteren. Han har fortalt at han har trent boksing og vet hvordan han skal slå for å få noen til å gå i bakken.

Les fra 2017: 16-åring døde etter voldshendelse på Holmlia

- Sovnet

I møte med Altai brukte han ikke et slikt slag, men slo flere slag med flat hånd. Meningen var at det skulle svi litt, ifølge politiforklaringen hans. Han slo totalt fire ganger. Det første slaget var hardest, men også det med flat hånd.

Det siste slaget kom når Altai satt på bakken og var tydelig redd. Noen sekunder etter det siste slaget, mistet 16-åringen bevisstheten og falt om. 21-åringen fortsatte å skrike til fornærmede, men slo ham ikke. Han trodde først at han spilte skuespill, for det så ut som om han hadde sovnet. Etter kort tid skjønte de at han trengte hjelp, og etterhvert begynte han å bli blå.

Vitner ringte etter hjelp, men først etter cirka 10 minutter ble ambulanse oppringt. Ambulanse var på stedet sju minutter senere, altså cirka 17 minutter etter at han besvimte.

- Panikk

I politiavhør har tiltalte erkjent at han ba vitner om ikke å si til ambulansepersonellet hva som hadde skjedd, og at han hadde slått Altai.

Til politiet forklarte han at han hadde panikk og ikke var seg selv, og ikke visste hvorfor han ba andre på plassen om ikke å informere ambulansepersonellet om at han hadde slått Altai.

Etter overfallet var han i frykt for at Altai ikke skulle våkne igjen. Han fortalte blant annet til politiet at han gikk i moskeen og ba for gutten. Han ble pågrepet dagen etter overfallet.

Det er satt av tre dager til rettssaken.