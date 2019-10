16-åring pågrepet etter voldshelg i Oslo

Totalt 17 personer er pågrepet etter 11 voldshendelser i Oslo denne helgen.

Politiet opplyste onsdag at en 16 år gammel gutt er pågrepet i forbindelse med voldshendelsene i Oslo denne helgen.

Totalt 17 personer er nå pågrepet i forbindelse med åtte ulike voldshendelser denne helgen. I fire saker er foreløpig ingen pågrepet. Du kan se lista lenger nede i saken.

16-åringen er pågrepet i forbindelse med en voldshendelse på Romsås, der en mann tidlig i 40-årene ble angrepet. Video av gjerningspersoner ble tatt opp av overvåkingskamera. Gutten vil bli avhørt onsdag og fremstilt for varetektsfengsling.

Oslo politidistrikt etterforsker i alt 11 voldshendelser etter helgen 18. til 20. oktober.

1. Natt til fredag ble en mann i slutten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse inne på et utested på Majorstuen. En mann i tidlig 20-årene pågrepet. Han har erkjent i avhør å ha skallet ned fornærmede på dansegulvet.

2. Fredag kveld ble en mann i tidlig 20-årene utsatt for kroppskrenkelse i nærheten av Majorstuen. En gutt under 18 år har status som mistenkt. Barnevernet er rutinemessig varslet.

3. Fredag kveld ble en mann i midten av 30-årene utsatt for kroppskrenkelse av fire, fem ukjente gjerningspersoner i sentrum, og deretter ranet. Fornærmede er avhørt. Politiet avhører vitner og gjennomgår videoovervåkning i jakten på gjerningspersoner.

Oslo politidistrikt etterforsker i alt 11 voldshendelser etter helgen 18. til 20. oktober.

4. Natt til lørdag ble en mann i slutten av 20-årene utsatt for kroppsskade i sentrum av fire ukjente gjerningspersoner. Foreløpig er ingen pågrepet. Politiet avhører vitner og gjennomgår videoovervåkning i jakten på gjerningspersoner.

5. Natt til lørdag ble en mann i slutten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse i sentrum. En mann i slutten av 20-årene er pågrepet og varetektsfengslet i fire uker. I tillegg kan det ha vært ytterligere én eller to ukjente gjerningspersoner. NTB skriver at en dørvakt har pekt ut mannen som en leder i gjengen, og sier at han alltid har en Gucci-veske med seg. Han ble også pågrepet med en slik veske.

6. Natt til lørdag ble en mann tidlig i 30-årene utsatt for kroppsskade i sentrum. En mann i slutten av 20-årene ble pågrepet, men er løslatt fordi politiet ikke frykter at han skal begå nye forhold. Politiet beskriver hendelsesforløpet som uklart. Det jobbes med vitneavhør og gjennomgang av videoovervåkning i saken.

7. Natt til lørdag ble en kvinne tidlig i 20-årene utsatt for antatt ran, og kroppskrenkelse, på Grønland. En mann tidlig i 30-årene ble pågrepet og senere løslatt med meldeplikt. Han har delvis erkjent forholdet.

OSLOVOLDEN: Politimester Beate Gangås (i midten) i Oslo kaller volden i Oslo for nedrig, alvorlig og uakseptabel. Byråd Raymond Johansen (Ap, til høyre) har etterlyst foreldrene i kampen mot ungdomskriminaliteten. Onsdag blir en 16-åring varetektsfengslet. Han er den 17. personen som blir pågrepet etter voldshelgen.

8. Natt til søndag ble to menn i slutten av 20-årene, og én kvinne i midten av 20-årene utsatt for kroppskade og kroppskrenkelse i sentrum. Seks menn i begynnelsen av 20-årene er siktet i saken. Alle er løslatt fordi politiet ikke anser det overveiende sannsynlig at de vil begå nye lovbrudd, blant annet fordi de ikke er kjent for politiet fra tidligere. Politiet avhører vitner i saken.

9. Natt til søndag ble en mann tidlig i 40-årene utsatt for kroppsskade på Romsås. En 16-åring er pågrepet, og politiet tror at flere ukjente gjerningspersoner var involvert. Politiet har video av gjerningspersonene.

10. Natt til søndag ble en mann i midten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse på Majorstuen. Fem gutter under 18 år ble pågrepet og senere løslatt. Flere av dem har erkjent at de var involvert i hendelsen. En av dem erkjenner også straffskyld. Politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet ytterligere.

11. Natt til søndag ble en mann i midten av 20-årene utsatt for kroppskrenkelse i sentrum. Flere ukjente gjerningspersoner. Politiet har ingen mistenkte i saken. Video er sikret og blir gjennomgått.