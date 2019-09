16-åring siktet for trusler om skoleskyting

Én gutt i tenårene er siktet for trusler etter at vedkommende poserte med en våpenlignende gjenstand på sosiale medier. Politiet bekrefter at våpenet ikke er ekte vare.

(Drammens Tidende): Drammens Tidende får opplyst av innsatsleder på stedet at politiet har pågrepet en person i en bolig.

Jourhavende jurist Cecilie Svorstøl i Sørøst politidistrikt sier at aksjonen kom etter at tenåringen la ut et bilde av seg selv på Instagram.

Vedkommende poserte med en våpenlignende gjenstand og teksten under lød «don't come to school tomorrow», ifølge politiet.

- Vi har sjekket «våpenet» og det var ikke et ekte våpen. Det viste seg å være en softgun. Per nå er det ingenting som tilsier at han faktisk ville begå et lovbrudd. Vi tar likevel saken alvorlig, fordi det skremmer andre. Dette er ikke noe man skal tulle med, sier jourhavende jurist i Sør-Øst politidistrikt Cecilie Svorstøl til VG.

Den pågrepne er tatt med til politistasjonen for en alvorssamtale, sier Svorstøl til Drammens Tidende.

