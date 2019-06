16-åring tiltalt for å ha voldtatt kvinne i park i Oslo

Biologisk materiale funnet i forbindelse med voldtekten, ga DNA-treff på gutten.

Tirsdag møter en 17 år gammel mann i Oslo tingrett, tiltalt for voldtekt i Sofienbergparken i Oslo natt til 3. mai 2018.

Den tiltalte gutten var bare 16 år gammel da han i mai 2018, ifølge tiltalen, overfalt og voldtok en kvinne i parken.

Tiltalen beskriver en svært grov voldtekt som startet med at kvinnen ble overfalt og dyttet mot et tre i Sofienbergparken. Deretter ble hun presset ned mot bakken mens gutten voldtok henne.

Nettavisen skrev om saken 3. mai i fjor. Da hadde kvinnen i 40-årene fortalt at hun hadde blitt voldtatt, og politiet jaktet da på én gjerningsperson. Den tiltalte 17-åringen ble flere måneder senere knyttet til saken gjennom DNA.

Biologisk materiale funnet i forbindelse med voldtekten, ga treff på gutten. Han hadde avgitt DNA-prøve i forbindelse med en annen straffesak, forteller statsadvokat Irlin Irgens til Nettavisen.

Nekter straffskyld

Gutten skal ha erkjent å ha vært i Sofienbergparken og møtt kvinnen, men nekter for å ha voldtatt henne.

- Han kjenner seg ikke igjen i forholdet slik det er beskrevet i tiltalen, sier advokatfullmektig Heidi Reisvang til Nettavisen.

- I denne straffesaken er det det subjektive som er tema. Han har erkjent å ha hatt samleie med kvinnen, sier Irgens.

Ran og overfall

Til tross for sin unge alder, har den nå 17 år gamle gutten blitt dømt for en rekke forhold:

I desember 2018 i Frognerparken i Oslo overfalt han med flere andre en 68 år gammel mann og tok klokka og mobiltelefonen hans.

I mars 2018 knakk han kjeven og ødela tennene til en mann som han overfalt på Grønland i Oslo.

I juni 2017, bare 15 år gammel, skallet han en vekter på Vestby Outlet i ansiktet. Under pågripelsen like etterpå, forsøkte han å bite politiet i fingeren.

I september 2018 på St. Hanshaugen i Oslo slo han en person i ansiktet.

I desember 2018 slo han en annen mann i ansiktet og kastet et søppelspann på ham.

Ved en rekke anledninger har han gjort kraftig motstand mot politiet, og truet tjenestemenn med at de er ferdige hvis de setter sine ben på Romsås (bydel i Oslo).

Han er også dømt for et innbrudd i en butikk i Kristiansand.

Ble dømt til ungdomstraff

I 2019 ble den i dag 17 år gamle gutten med afrikansk bakgrunn dømt til ungdomstraff. Dette er en straffereaksjon som benyttes mot unge mennesker i håp om at de med god hjelp skal komme ut av en kriminell atferd.

Statsadvokat Irgens sier til Nettavisen at det vil bli gjort en ny vurdering av straffereaksjon mot 17-åringen hvis han nå blir kjent skyldig i voldtekten.

- I denne saken vil bare skyldspørsmålet bli behandlet. Hvis han blir kjent skyldig, vil straffeutmåling bli behandlet senere, sier Irgens. Hun ønsker ikke å kommentere en eventuell fremtidig straffeutmåling, men sier at fengsel kan være aktuelt for unge mennesker i svært grove tilfeller.

I dommen i april skrev retten at den «slutter seg – under tvil – til Kriminalomsorgens vurdering om at NN er i målgruppen der ungdomstraff bør anvendes. Han er en ungdom som vil kunne nyttiggjøre seg en tett oppfølging over tid. Etter bevisførselen bør oppfølgningen særlig sentreres mot hans rusmisbruk, forberedelse til skolegang og behandling hos psykolog».

Irgens sier at en ny vurdering vil bli gjort etter at skyldspørsmålet er avgjort i denne voldtektsaken.