16.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Forsvaret i første halvår

I årets seks første måneder ble det registrert 16.143 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i Forsvaret.

Johan Hovde, leder for Parat forsvar, sier til Parat24 at han ikke er overrasket over tallene.

– I all hovedsak dreier dette seg om brudd på daglig og ukentlig hviletid, og det forteller oss at det er høy aktivitet og for liten bemanning i forsvaret, sier Hovde.

Forsvaret har allerede en rekke unntak fra arbeidsmiljøloven, fordi det er en spesiell virksomhet. De 16.143 bruddene kommer ifølge Parat24 i tillegg til det som gjennom arbeidstidsavtalen allerede er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Talsperson for Forsvaret, orlogskaptein Per-Thomas Bøe, sier at antallet brudd er synkende, sammenlignet med samme periode i 2018.

– Det jobbes kontinuerlig med å tiltak for å unngå denne type brudd på bestemmelsene. I tillegg til behandling i lokale arbeidsmiljøutvalg, jobbes det med kontinuerlig kompetansebygging hos linjeledere og føring av korrekt arbeidstid, sier Bøe.

