163 nye koronasmittede registrert siste døgn - her er fylkene der smitten øker

Ved midnatt natt til torsdag var det registrert 11.034 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 163 det siste døgnet.

OSLO (Nettavisen): 163 påviste smittede på et døgn er det høyeste siden i våres. Vi må tilbake til 6. april for å finne et høyere tall.

Seks fylker har hatt økning i meldte tilfeller den siste uka. Det er Innlandet, Agder, Møre og Romsdal, Viken, Vestfold og Telemark og Oslo.

De siste to døgnene er økingen på 252 registrerte smittede på landsbasis, viser tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Elleve koronapasienter fikk onsdag behandling ved norske sykehus, og én av dem behandles med respirator, ifølge tallene fra Helsedirektoratet.

264 koronadødsfall var onsdag meldt til Folkehelseinstituttet. Tallet har vært uendret siden 20. august.

FYLKESOVERSIKT: Tabell over antall testede og påviste tilfeller etter fylke i perioden 17. august til 30. august. Foto: (Folkehelseinstituttet)

FHI om hvor smittespredningen skjer

Koronaspredningen er lav, men smittetallene øker altså i flere fylker.

I Oslo økte insidens-tallet fra 16,4 for uke 34 til 17,6 for uke 35, slik at antallet smittetilfeller per 100.000 innbyggere i ukene 34 og 35 samlet var på 34.

Det tilsvarende insidenstallet for de siste 14 dagene var 20,9 for Vestland fylke, 14,9 for Nordland, 14,5 for Viken og 10,1 for Agder.

I rene tall var det snakk om 122 påviste smittetilfeller i Oslo i uke 35, en økning på 8 siden uke 34. Totalt i Norge var det 374 påviste smittetilfeller i uke 35, en økning på 18 fra uke 34.

Mest smitte spres på skoler, i husstander, på private arrangement og på omsorgsinstitusjoner, påpekte Folkehelseinstituttets avdelingsdirektør Line Vold på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

- Smitte foregår nå i hovedsak gjennom lokale utbrudd, knyttet til undervisning, husstander, på private arrangementer og i omsorgsinstitusjoner, sa Vold.

Spredningen skjer også blant personer som har vært smittet i utlandet, i hovedsak i land omfattet av karantene.

Ukerapporten fra FHI forteller om sju bekreftede utbrudd som er fulgt opp av kommunehelsetjenesten. Et av smitteutbruddene hadde tilknytning til en bryllupsfeiring.

Mest smittespredning blant unge

Ukerapporten fra FHI for uke 35 viser at median alder for de som får påvist smitte er 24 år. Det er betydelig lavere enn mediantallet siden første tilfelle ble rapportert, nemlig 42 år. Det høyeste antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 35 ble observert i aldersgruppene 20-39 år og 13-19 år.

Så langt i epidemien anslår Folkehelseinstituttet at rundt 1,2 prosent av befolkningen har vært smittet av covid-19.

OPPBLOMSTRING: Diagrammet viser oppblomstringen i antall meldte covid-19-tilfeller i høst, her vist som smittetilfeller etter prøvetakingsdato. Blå søyler er nye tilfeller per dag, og grønn kurve er totaltall til enhver tid. Foto: (Folkehelseinstituttet)

Lokalt utbrudd i Sarpsborg og Fredrikstad

Onsdag ble det meldt om 38 nye smittetilfeller med koronavirus i Sarpsborg og Fredrikstad, etter rekordstor testing. Smitten er fortsatt begrenset til et miljø.

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad kommune sier de har kontroll på situasjonen.

- Alle som var på arrangementet i Sarpsborg forrige uke og deres kjente nærkontakter ble raskt satt i karantene. Det er disse som er testet og som vi ser resultatet av nå, uttalte hun ifølge en pressemelding.