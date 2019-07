17 angivelige CIA-agenter er pågrepet i Iran

Det iranske etterretningsdepartementet hevder å ha pågrepet 17 CIA-agenter.

Iran har pågrepet 17 spioner som jobber for CIA, og noen av dem er allerede dømt til døden, melder det iranske nyhetsbyrået Fars mandag.

Statlig TV siterer det iranske departementet for etterretning som hevder at de har kommet over en spionring og pågrepet 17 mistenkte, melder nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge iranske medier skal flere av de som er pågrepet allerede ha fått sine dommer, og noen skal være dømt til døden.