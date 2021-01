17 år gammel gutt sporløst forsvunnet i Sverige - kan være kidnappet

Svenske Mattias Borg (17) har vært sporløst forsvunnet i en måned. Det svenske politiet undersøker saken som en kidnappingssak.

Like etter midnatt 5. desember gikk den svenske gutten fra en fest i bydelen Hjortsberg i Ljungby. Politiet melder til Expressen at en stor søkeinnsats ble satt til verks med hjelp fra forsvaret og hundretalls frivillige, i håpet om å finne Mattias i god behold. Det er forsatt ikke funnet spor etter gutten og politiet behandler nå saken som en kidnappingssak.

Finnerlønn på 100.000

Erika Borg, moren til Mattias, forteller til avisen at hun har gått ut med en stor dusør på 100.000 svenske kroner i håpet om at noen vet noe.

- Det å ikke vite hva som har hendt er forferdelig. Det er en konstant skrekk, sier hun til avisen.

Etter et par dager ble det store søket avsluttet, men søket har fortsatt i ulikt omfang siden den gang.

Politiet selv har også søkt i området med både hunder og droner. De fortalte i desember at de hadde fått inn opplysninger som måtte kontrolleres og at ingen var mistenkte i saken. Ifølge Expressen skal politiet nå ha mistanke om at Mattias kan være utsatt for en kidnapping.

I den siste tiden er det har det floret bilder Mattias i sosiale medier. Noen av de som har delt bildet er svenske kjendiser som Pernilla Wahlgren, Bianca Ingrosso og Zara Larsson. Den store støtten beskriver moren som en drivkraft.

- Det betyr mye. Da spres informasjonen i hele landet. Han har blitt bortført og om informasjonen sprer seg, er det større sjanse at noen kjenner han igjen, sier moren Erika Borg til samme avis.

En gåte

Det har gått omtrent en måned siden Mattias forsvant og politiet beskriver hendelsen som en gåte. Alle områder i nærheten av hvor han sist ble sett er blitt gjennomsøkt. Det har vært både hunder og dykkere på stedet flere ganger, uten at det er blitt gjort noen funn i saken.

- Vi har ikke funnet noe som har ført oss fremover i vår oppfatning rundt det som har skjedd. Vi vet ingenting mer enn det vi visste kvelden da han forsvant, sier Roger Olsson, politi områdesjef i Ljungby til Epressen.

Nettavisen har vært i kontakt med svensk politi som ikke hadde anledning til å svare på våre spørsmål akkurat nå.

Ifølge opplysninger til politiet har Mattias banket på dører til hus i nærheten før han forsvant.

Olsson forteller videre at politiet har gjort rundt hundre avhør av personene som har sett han, men har ikke kommet lengre.

Politiet venter fremdeles på å få et tips som leder til noe konkret. Det siste hete tipset som ble fulgt opp viste seg å være en blindgate. Det ble funnet noen klesplagg som politiet trodde kunne lede til Mattias, men søket var resultatløst. Politiet frykter at 17-åringen ikke lenger er i live.

