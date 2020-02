17 år gammel jente funnet død i Tromsø

To menn i 20-årene er siktet for å ha etterlatt jenta i hjelpesløs tilstand.

Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. 17-åringen ble funnet på en privat adresse i Tromsø sentrum.

To menn i 20-årene er siktet, mistenkt for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand. Politiet understreker at siktelsen og grunnlaget for siktelsen vil bli vurdert fortløpende.

Seksjonsleder for etterforskning, Lene Fabek, orienterte pressen klokka 11 torsdag.

Se sendingen direkte på Nordlys.no.

Ønsker tips fra Snapchat-brukere

- Det skal foreligge opplysninger på sosiale medier fra åstedet. De opplysningene ønsker vi skal komme til oss, sa Fabek på pressekonferansen og nevnte spesielt tjenesten Snapchat.

Det skal være personer som har vært på stedet som ennå ikke har meldt seg til politiet.

Politiet opplyste videre på pressekonferansen at de undersøker om dødsfallet kan være narkotikarelatert.

- Det er funn på åstedet som gir politiet grunn til å etterforske om noen kan ha forvoldt jentas død, heter det i en pressemelding fra Troms politidistrikt.

- Etterforsker bredt

- Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, og politiet etterforsker bredt. De siktede er kjent for politiet, heter det videre i pressemeldingen.

Den foreløpige obduksjonsrapporten gir ingen klare årsaksforhold, ifølge politiet.

Ønsker tips

Politiet sier de ønsker kontakt med personer som kan ha informasjon om hendelsen.

- Personer som har vært på stedet der hun ble funnet eller vært sammen med henne, bes om å ta kontakt med politiet.

Mennene fremstilles for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett torsdag ettermiddag, skriver Nordlys.

De siktede har fått oppnevnt Helen Annie Jenssen og Ulf E. Hanssen som forsvarere. Jenssen har foreløpig ikke ønsket å gi noe kommentar, ifølge Nordlys. Hanssen er torsdag i retten og har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelse.