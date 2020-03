17. mai-feiringen i Oslo: - Barnetoget er ikke avlyst

Men 17. mai-komiteen i Oslo jobber med «Plan B».

Tirsdag ettermiddag fortalte en alvorstynget statsminister at de strenge koronatiltakene i Norge varer til 13. april - minst.

Mange lurer på hva som skjer med årets 17. mai-feiring. 115 skoler deltok i barnetoget i Oslo i fjor. Nå anbefaler helsemyndighetene at maks fem personer går sammen utendørs.

17. mai-komiteen i Oslo har hatt møte denne uken for å drøfte hvordan nasjonaldagen kan feires i hovedstaden.

- Håper på barnetoget

- Barnetoget er ikke avlyst. Vi håper fortsatt på det, men vi jobber også med en «Plan B, sier leder i komiteen, Pia Farstad von Hall, til Nettavisen onsdag formiddag.

Hun sier at det er viktigere enn noen gang at nasjonaldagen blir feiret.

- Vi er i tett kontakt med skolene, NRK/TV 2 og politiet, for å finne ut hvordan en «annerledes 17. mai» kan ta form, sier Von Hall.

Foto: Høyre

- Det går an å gå i bunad hjemme også

Detaljene er ikke klare:

- Dette må modnes, men mange kreative sjeler jobber for å se på de muligheter vi har. Helsen kommer først, og vi følger selvsagt anbefalingene fra helsemyndighetene.

- Hva med bunaden?

- Det går an å gå i bunad hjemme også, ler hun.

Erna: - Annerledes 17. mai

Statsminister Erna Solberg (H) har allerede bedt folk om å legge alternative planer.

– Jeg håper at vi er kommet i en annen situasjon når vi nærmer oss 17. mai. Men vi må kanskje tenke at vi må feire annerledes, sa hun via en direktesendt video på Facebook søndag.

Vil flytte 17. mai til august

På Facebook er det opprettet en gruppe som vil flytte 17. mai-festen fra mai til august.

Gruppen «17. mai i august» har nå 47.000 «interesserte» og 8.000 som har sagt de «skal» delta.

Men det har liten realisme, mener von Hall:

- Det er helt uaktuelt. 17. mai er 17. mai, ingen annen dato!

