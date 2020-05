17.mai-uro flere steder rundt om i landet

Politiet melder om slagsmål flere steder i landet. I Tønsberg har en person fått en vinflaske i hodet, mens en person har mistet en tann i Oslo.

Hendelsen der en person mistet en tann skjedde på Jernbanetorget. To personer kjøres til arresten.

– Det var et stort antall ungdommer som samlet seg på Jernbanetorget. Mange politifolk kom til stedet for å spre dem. Det var et veldig spesielt syn. Det var stort sett bare innvandrerungdom, sier en tipser til Nettavisen.

I Tønsberg har det vært slåsskamp med flere ungdommer involvert, som resulterte i at en person fikk en vinflaske i hodet. Personen skal ikke være alvorlig skadet.

På Lysaker skal en person ha slått rundt seg. Også på Solli plass i Oslo har en ung mann slått rundt seg, ifølge VG.

I Skien rykket politiet ut etter melding om klammeri mellom flere personer. Situasjonen roet seg etter hvert.

I Bodø ble to menn i begynnelsen av 20-årene bortvist fra sentrum etter å ha yppet til bråk søndag kveld.

(©NTB)