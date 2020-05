18-åring dømt til 13 års forvaring for Vinstra-drapet

En 18 år gammel mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 13 års forvaring for knivdrapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i 2018.

Dommen på 13 års forvaring med en minstetid på åtte år ble avsagt i Eidsivating lagmannsrett før helga.

Fakta Fakta om drapet på Vinstra ↓ 31. oktober 2018 ble Laura Iris Haugen (16) stukket 20 ganger med kniv i et boligområde på Vinstra. Hun døde av blodtap etter kort tid.

Samtidig ble en nabo påført to dype knivstikk i leggen idet han forsøkte å forhindre drapet.

En 16 år gammel gutt som hadde gått i klasse med jenta på ungdomsskolen og var avstandsforelsket i henne, ble pågrepet like etter.

Tiltalte, som nå er 17 år, er for tiden innlagt på psykiatrisk sykehus der han medisineres for sin tilstand.

Rettssaken startet i Nord-Gudbrandsdal tingrett mandag 17. juni og pågikk i to uker. Av praktiske hensyn ble hovedforhandlingen lagt til tinghuset på Lillehammer.

Dommen ble offentliggjort av Nord-Gudbrandsdal tingrett fredag 19. juli. 17-åringen dømmes til forvaring i 13 år, ett år mer enn aktors påstand. Minstetiden settes til åtte år.

18-åringen er dømt for å ha drept 16 år gamle Laura Iris Haugen på Vinstra med 20 knivstikk 31. oktober 2018 og for å ha knivstukket en nabo som kom til unnsetning.

Den 18 år gamle mannen er også dømt til å betale oppreisning og erstatning til de etterlatte på til sammen rundt 850.000 kroner.

Straffen ble den samme som han ble idømt i Nord-Gurdbrandsdal tingrett i juli 2019.